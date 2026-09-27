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Pressan

Íbúum nærri herstöð í Bretlandi gert að rýma heimili sín og sprengjusérfræðingar kallaðir til

Pressan
Sunnudaginn 27. september 2026 11:10
Viðbúnaður er mikill vegna málsins. Mynd/Getty

Íbúum sem búa í grennd við herstöð sem er að finna í Gloucasterskíri á Englandi var gert að rýma heimili sín í morgun og nokkrir hafa verið handteknir vegna gruns um brot á lögum um sprengiefni. Bandaríski flugherinn er með aðstöðu á herstöðinni. Viðbúnaður á svæðinu er mikill og fylgist Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, grannt með stöðunni.

Hryðjuverkadeild bresku lögreglunnar fer fyrir rannsókn málsins sem er litið alvarlegum augum. Að sögn CNN  er sprengjudeild hersins nú að rannsaka nokkrar bifreiðar.

Herstöðin, Fairford, hefur undanfarið verið nýtt af bandaríska flughernum, þar með talið af flugmönnum svokallaðra B-1 sprengjuvéla sem hafa verið notaðar í átökum Bandaríkjanna og Írans.

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