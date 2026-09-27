Heimskulegur „vinnustaðahrekkur“ endaði með dauða 15 ára pilts

Fimmtán ára piltur lést eftir að lofti úr öflugri loftpressu var dælt inn í líkama hans á trésmíðaverkstæði í Tyrklandi. Tvítugur maður sem nú er fyrir rétti vegna dauða piltsins segir að um grín hafi verið að ræða sem fór skelfilega úrskeiðis.
VT.co greinir frá þessu og vísar í umfjöllun tyrkneskra fjölmiðla.
Hinn tvítugi Habip Aksoy sagði fyrir dómi að hann hefði aðeins ætlað að nota loftpressuna til að hreinsa ryk af fötum hins 15 ára Muhammed Kendirci, sem var lærlingur á verkstæðinu, þegar atvikið átti sér stað.
Muhammed barðist fyrir lífi sínu í fimm daga en lést af áverkum sínum þann 19. nóvember í fyrra.
Atvikið átti sér stað á trésmíðaverkstæði í Bozova í Tyrklandi 14. nóvember. Samkvæmt ákæruskjali var loftpressunni beint að endaþarmi Muhammed og var lofti dælt inn í líkama hans. Hafði þetta meðal annars þær afleiðingar að hann kastaði upp og kviðurinn blés út.
Sjúkralið var kallað á vettvang og var Muhammed fluttur á sjúkrahús. Hann var síðar fluttur á milli sjúkrahúsa þar sem læknar reyndu að bjarga lífi hans, en án árangurs. Aksoy hefur nú lýst því fyrir dómi hvað hann segir hafa búið að baki.
„Hann var allur útataður í ryki. Þetta gerðist þegar ég var að reyna að hreinsa það af honum,“ sagði Aksoy. „Við vorum að fíflast. Ég ætlaði mér ekki að drepa hann. Ég sé eftir þessu.“
Myndskeið sem tekið var upp inni á verkstæðinu skömmu fyrir atvikið sýnir Aksoy og Muhammed dansa saman. Á upptökunni sést síðan annar maður grípa um hendur piltsins áður en buxur hans eru dregnar niður gegn vilja hans.
Aksoy mun hafa látið myndskeiðið frá sér til að sýna fram á að hann og Muhammed hafi verið vinir og að um grín hafi verið að ræða sem endaði með harmleik.
Saksóknari málsins tekur ekki undir þá málsvörn að Aksoy hafi ekki getað gert sér grein fyrir hættunni. Hann segir að Aksoy hefði átt að sjá fyrir að það gæti haft banvænar afleiðingar að dæla lofti inn í líkama piltsins.
Málið hefur einnig vakið spurningar um aðstæður starfsfólks, sér í lagi barna, á umræddum vinnustað. Saksóknarinn Tugay Bek sagði fyrir dómi að engir verkstjórar eða aðrir starfsmenn hefðu verið á verkstæðinu umfram vinnuveitandann og fimm starfsmenn.
„Þessi börn sinna allri vinnunni á verkstæðinu. Svo virðist sem þau hafi enga fræðslu eða þjálfun fengið varðandi vinnuvernd og öryggi,“ sagði hann.
Móðir Muhammed, Nebihe Kendirci, var viðstödd réttarhöldin ásamt ættingjum og lögmönnum. Hún hafnar því alfarið að dauði sonar hennar verði afgreiddur sem slys eða grín sem hafi farið úrskeiðis. Krefst hún réttlætis í málinu og að samstarfsfélagar sonar hennar verði látnir sæta ábyrgð.
„Við munum ekki hætta fyrr en réttlætinu hefur verið fullnægt.“
Suat Özçağdaş, þingmaður á tyrkneska þinginu, hefur einnig tjáð sig um málið. Hann sagði Muhammed hafa verið „pyntaðan“ og gagnrýndi að drengurinn, aðeins 15 ára, hefði verið þar að störfum í stað þess að vera í skóla.
Aksoy á yfir höfði sér þunga fangelsisrefsingu verði hann fundinn sekur.