Áttu þessa mynt? Ein slík seldist á 140 milljónir

Margir koma heim úr fríi erlendis með afgangsmynt og seðla meðferðis. Oftast endar þetta ofan í skúffu og fólk hugsar ekki meira út í þetta. En einhver verðmæti geta nú leynst í þessu.
Í umfjöllun Centrum um þetta kemur fram að evrópskir myntsafnarar leiti þessa dagana logandi ljósi að Wenzel-dúkat mynt sem var slegin í lok fjórða áratugs síðustu aldar í þáverandi Tékkóslóvakíu. Kannski hefur einhver verið svo heppin að fá slíka mynt í einhverri utanlandsferðinni.
Myntin var upphaflega slegin 1923 og var hún úr gulli. Almenningur gat keypt hana sem örugga fjárfestingu. Myntin var númeruð og kostaði þá sem svarar til um 1.800 íslenskra króna á núvirði. Einnig var svokölluð „standardútgáfa“ í boði og kostaði hún sem svarar til tæplega 800 íslenskra króna á núvirði.
Á árunum fyrir síðari heimsstyrjöldina dróst myntsláttan mjög saman og lögðu yfirvöld það litla magn, sem slegið var, inn í banka.
Þetta er ástæðan fyrir að þessar myntir eru eftirsóttar í dag og seljast jafnvel fyrir himinháar upphæðir á alþjóðlegum uppboðum.
Nýlega var mjög sjaldgæfur 5-dúkat frá 1937 seldur fyrir sem svarar til tæplega 140 milljóna íslenskra króna.
Verðið byggist mjög á hvernig hver mynt hefur varðveist því rispur draga verðið mjög niður.
Þessi vaxandi markaður fyrir myntina hefur ekki farið fram hjá fölsurum sem framleiða eintök sem þykja mjög vel gerð. Margir kaupendur fá því sérfræðinga til að staðfesta uppruna myntanna áður en þeir kaupa þær.