3300 ára gömul lík – Fötin eru enn heil og hárið er á sínum stað

Skammt vestan við Árósa í Danmörku er Borum Eshøj sem er grafstæði frá eldri bronsöld. Þegar uppgröftur fór fram þarna á áttunda áratug nítjándu aldar fundust þrír holir eikarbolir og var eitt lík í hverjum. Fólkið var jarðsett um 1350 fyrir Krist.
Um tvo karla og eina konu er að ræða. Eldri maðurinn, sem var 50 til 60 ára þegar hann lést, var í ullarfatnaði, sem hafði varðveist að fullu, í skikkju, lendaklæði, húfu og með fótahulu. Hinn maðurinn var 20-22 ára þegar hann lést. Hár hans hafði varðveist mjög vel og við hlið hans var bronshnífur. Gröf konunnar var ríkulega búin með skreyttri bronsbeltisplötu, handleggshringjum, greiðu, trékassa og hnífi.
Það sem gerði þennan fundi svo magnaðan er ekki bara hlutirnir. Það er ástand líkanna og hlutanna. Blautt og súrefnissnautt umhverfið í eikarbolunum kom í veg fyrir rotnun. Fötin, hár, leður og tré, sem eyðist venjulega á nokkrum árum í jörðinni, varðveittist í rúmlega þrjú þúsund ár.
Þessi uppgötvun veitti okkur því frábæra innsýn í hvernig fólk klæddi sig á bronsöld.