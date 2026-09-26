Eitt frægasta faðernismál sögunnar sagt vera endanlega leyst

Segja má að eitt frægasta faðernismál sögunnar hafi loks verið endanlega til lykta leitt. Fjölmiðlar í Bandaríkjunum hafa greint frá því að DNA-rannsókn hafi leitt í ljós að Thomas Jefferson. 3. forseti landsins, hafi verið faðir barna konu að nafni Sally Hemings. Hún var dóttir svartrar konu sem var þræll og sjálf var Sally Hemings þræll alla ævi nema í tvö ár þegar hún dvaldi utan landsteina Bandaríkjanna. Samband Hemings og Jefferson hefur raunar lengi verið þekkt og talið var ljóst að öll börn hennar væru börn hans. Þó voru enn uppi efasemdir um þetta og fullyrt að fyrir þessu væru ekki nægilega traustar sannanir en þær eru nú sagðar komnar fram.
Thomas Jefferson var þriðji forseti Bandaríkjanna og sat á forsetastóli frá 1801-1809. Hann gegndi sömuleiðis ýmsum öðrum embættum og var helsti höfundur sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna.
Sally Hemings var um 30 árum yngri en Jefferson. Hún var dóttir svartrar konu, Elizabeth Hemings, sem var í ánauð þegar Sally kom í heiminn. Faðir Sally Hemings var þrælahaldari móður hennar, hinn skjannahvíti John Wayles. Önnur dóttir Wayles, Martha, sem hann eignaðist með fyrstu eiginkonu sinni, giftist Thomas Jefferson árið 1772 en Martha lést 10 árum síðar, en þá höfðu þau eignast sex börn.
Sally Hemings og eiginkona Jefferson voru því hálfsystur.
Ung
Þegar John Wayles dó gekk Sally Hemings í erfðir til tengdasonar hans, Thomas Jefferson. Nákvæmur fæðingardagur hennar liggur ekki fyrir en talið er að hún hafi fæðst á árabilinu 1771-1773. Árið 1787 var hún í fylgdarliði Jefferson þegar hann hélt til Frakklands eftir að hafa verið skipaður fyrsti sendiherra Bandaríkjanna þar í landi. Hún var þá á aldrinum 14-16 ára en Jefferson var 43 ára. Ólíkt Bandaríkjunum þá var þrælahald bannað á meginlandi Frakklands og hafði svo raunar verið allt frá 14. öld. Frakkar lögðu hins vegar stund á þrælahald í nýlendum sínum en það breyttist þó, nokkrum árum síðar en það er önnur saga.
Talið er að samband Jefferson og Hemings hafi byrjað einhvern tímann á þeim tveimur árum sem þau voru í Frakklandi. Deilt hefur verið um hversu viljug hún var til þess að eiga í þessu sambandi og bent á að í ljósi þess að hún var þræll hans hafi hún alls ekki haft möguleika á því að hafna kynferðislegri áleitan af hans hálfu. Á móti hefur verið bent á að Hemings gat ekki verið þræll Jefferson á franskri grundu þar sem það var ólöglegt og var því skilgreind þar sem þjónustustúlka hans. Hefði hún viljað vera um kyrrt í Frakklandi þá hefði Jefferson líklega vart getað neytt hana með sér aftur til Bandaríkjanna. Hún samþykkti þó að snúa til baka og að verða þar með aftur þræll hans gegn því að hann myndi veita börnum hennar, sem voru í raun börn þeirra beggja, frelsi þegar þau yrðu fullorðin. Við það stóð Jefferson en alls eignuðust þau Hemings sex börn en fjögur þeirra lifðu fram á fullorðinsár.
DNA rauf leyndina
Samband Jefferson og Hemings mun hafa staðið allt þar til hann lést árið 1826 og þá einnig meðan hann var forseti. Nokkur leynd hvíldi yfir sambandinu þótt ýmsir hafi vitað hvers kyns var.
Á meðan Jefferson var forseti sökuðu pólitískir andstæðingar hans hann um það, m.a. í dagblöðum, að hafa feðrað börn með einum þræla sinna, þ.e. Hemings. Slíkt athæfi þótti hneysklanlegt. Samherjar hans þrættu fyrir það en það eru ekki til ritaðar heimildir um að Jefferson sjálfur hafi gert það. Að honum látnum neituðu afkomendur hans að Jefferson væri faðir barna Hemings og það þótti lengi vel mikið vafamál.
En eftir því sem árin hafa liðið og sagnfræðingar og vísindafólk úr öðrum greinum hafa kafað meira ofan í málið hefur það þótt liggja nokkuð ljóst fyrir að Jefferson hafi sannarlega eignast börn með Hemings.
Um aldamótin síðustu leiddi DNA-rannsókn í ljós erfðafræðileg tengsl milli karlkyns afkomenda Jefferson og afkomenda eins af sonum Sally Hemings. Ýmsir fræðimenn töldu þetta staðfesta samband þeirra og barneignir og stofnunin sem sér um að varðveita skjalasafn Jefferson og heimili hans í Virginíu hefur síðan gengið út frá þessu. Þó voru ýmsir aðilar t.d. félag um arfleið Jefferson sem töldu þessa rannsókn ekki duga til.
Í nýliðinni viku voru hins vegar opinberaðar niðurstöður DNA-rannsóknar, á vegum Smithsonian-stofnunarinnar, á hárlokk úr Thomas Jefferson sjálfum. Rannsóknin leiddi í ljós erfðafræðileg tengsl milli Jefferson og afkomenda hans og afkomenda Sally Hemings. Vísindamenn vestanhafs segja rannsóknina sterkustu sönnunina fyrir því hingað til að Jefferson hafi verið faðir barna Hemings. Almennt er því álitið svo að spurningunni um faðerni þeirra hafi nú verið endanlega svarað, á 200 ára ártíð þessa manns sem setti svo djúp spor í bandaríska sögu en átti sér þetta leyndarmál, sem var þegar kemur allt kemur til alls í raun og veru ekkert sérstaklega mikið leyndarmál.