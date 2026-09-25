Kráareigandi segir tíðar heimsóknir umdeilds stjórnmálaleiðtoga hafa gert út af við reksturinn

Eigandi kráar í Stokkhólmi segir að starfseminni hafi verið vísað úr húsnæðinu, þar sem hún hefur verið starfrækt, vegna þess að hinn umdeildi stjórnmálaforingi Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata hafi vanið komu sína þangað.
Kráin heitir Garlic and Shots, upp á enska tungu, og hefur verið starfrækt í húsi við Folkungagatan, miðsvæðis í borginni, í um 2 kílómetra fjarlægð frá þinghúsi Svía.
Eigandi kráarinnar, Thomas Emblad, tjáir Aftonbladet að honum hafi verið gert að rýma húsnæðið, af húsfélaginu, en það ber við seinlegum greiðslum á húsaleigu og tíðu ónæði.
Emblad telur hins vegar að húsfélagið hafi viljað kránna hans út úr húsinu vegna tíðra heimsókna Jimmie Åkesson. Hann segist suma hafa óttast að kráin yrði að einhvers konar miðstöð liðsmanna Svíþjóðardemókrata en svo sé ekki. Emblad leggur áherslu á að hann og annað starfsfólk á Garlic and Shots taki ekki opinberlega afstöðu í stjórnmálum.
Formaður húsfélagsins fullyrðir hins vegar að Jimmie Åkesson hafi ekkert haft með það að gera leigusamningi kráarinnar hafi verið sagt upp.
Aðalástæðan sé að húsaleiga hafi oft verið greidd of seint og stundum aðeins að hluta til.
Emblad játar að hafa verið eftir á að greiða leiguna en húsfélagið noti það sem tylliástæðu en leigan hafi fimm sinnum á síðasta ári verið greidd nokkrum dögum of seint. Hann sjái mikið eftir því þar sem það hafi gefið húsfélaginu færi á að nýta það til að losna við kránna.
Aftonbladet hefur áður rætt við Jimmie Åkesson á Garlic and Shots sem sagðist koma þangað til að slaka á. Hann hafi drukkið sex bjóra á kránni daginn fyrir sinn fyrsta fund með Ulf Kristersson forsætisráðherra og haldið steggjapartýið sitt þar árið 2024.
Undirskriftalisti hefur verið settur af stað til stuðnings því að rekstri kráarinnar verði haldið áfram.