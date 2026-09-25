Idol-stjarna sökuð um morð: Gestir í dómsal reyndu að halda aftur af brosinu þegar neyðarleg upptaka var spiluð

Myrti fyrrum American Idol-stjarnan Caleb Flynn eiginkonu sína? Þessari spurningu er kviðdómur í Ohio nú að velta fyrir sér. Ashley Flynn fannst látin á heimili fjölskyldunnar í febrúar á síðasta ári, eftir að Caleb hafði samband við lögreglu og tilkynnti að innbrotsþjófur hefði skotið konu hans til bana.
Aðalmeðferð er nú í fullum gangi en málið hefur vakið gríðarlega athygli þar sem Caleb var keppandi í 12. þáttaröð American Idol þar sem hann hlaut meðal annars hinn eftirsótta gullna miða eftir áheyrnarprufu sína. Caleb lýsti því yfir í þáttunum að það væri tvennt sem skipti hann öllu máli í lífinu, eiginkona hans og guð, en Caleb er mjög trúaður og hafði tekið virkan þátt í starfi kirkju sinnar þar sem hann sinnti tónlistartengdri guðþjónustu.
Þeirri mynd hefur verið varpað upp af Caleb í aðalmeðferðinni að hann hafi hatað eiginkonu sína. Vildi hann ekkert frekar en að losna við hana svo hann gæti verið með hjákonu sinni fyrir opnum dyrum. Ákæruvaldið vill meina að Caleb hafi þó ekki séð fyrir sér að skilja við konu sína. Það væri mun hreinlegra og þægilegra að losna við hana fyrir fullt og allt.
Caleb var með hjákonu sína, Alleigha Botner, á heilanum. Þau kynntust í gegnum kirkjuna og höfðu átt í leynilegu ástarsambandi í um það bil ár þegar Ashley var myrt. Ákæruvaldið hefur rakið fjölda skilaboða sem gengu á milli Caleb og hjákonunnar á þessum tíma en þar varð þeim tíðrætt um eiginkonu sem stæði í vegi fyrir hamingju þeirra. Caleb lýsti því ítrekað að hann vildi eiginkonu sína feiga. Þess á milli sendi hann hjákonu sinni væmin skilaboð og lög um Alleighu sem hann lét gervigreindina semja fyrir sig.
Lögin voru spiluð í dómsal og áttu viðstaddir erfitt með að halda andliti. Á upptökum má sjá suma viðstadda berjast við að halda aftur af brosinu á meðan aðrir hrista hausinn og ranghvolfa augunum. Meira að segja Caleb sjálfur virtist vandræðalegur og skammast sín þegar gervigreindaröddin heyrðist syngja textann sem hann samdi til hjákonunnar.
Fjölmiðlamaðurinn Nate Eaton deildi myndbandi af þessari óþægilegu stund og skrifar með færslu sinni:
„Jæja, þetta voru sérkennileg lok á deginum í aðalmeðferðinni gegn Caleb Flynn. Tvö gervigreindarlög sem Flynn samdi fyrir hjákonu sína voru spiluð í dómsal. Flynn samdi textann, gervigreindin samdi laglínuna og röddina. Margir viðstaddir áttu erfitt með að halda andliti.“
Well, it was a unique ending today in Caleb Flynn's trial. Two AI-generated songs Flynn wrote for his mistress were played in the courtroom. Flynn wrote the lyrics, AI composed the songs and the voice. Many in the gallery had a hard time keeping a straight face pic.twitter.com/j7WNtm9vTS
— Nate Eaton (@NateNewsNow) September 24, 2026
Alleigha var ekki sátt við að vera hjákona, enda var það ekki í samræmi við trú hennar. Rúmum mánuði fyrir morðið tilkynnti hún Caleb að nú þyrfti hann að velja: eiginkonuna eða hana. Hann gæti ekki haft þær báðar í takinu.