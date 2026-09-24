Vissi ekki að draumaprinsinn nauðgaði henni á meðan hún svaf

Adelle Overton, 46 ára, taldi sig hafa fundið draumaprinsinn þegar hún kynntist Steve Uden. Ekki bara var hann góður og ástríkur heldur deildu þau líka mörgum áhugamálum og þegar Overton varð óvinnufær vegna veikinda hætti Uden í vinnu svo hann gæti gerst umönnunaraðili unnustu sinnar. En ekki var allt sem sýndist og eftir 13 ára samband komst Overton að því að draumaprinsinn var ekkert annað en úlfur í sauðgæru.
„Hann var dásamlegur. Ég elskaði hann heitt og ég held að ég geri það smávegis enn,“ segir Overton í samtali við BBC en sambandi hennar og Uden átti eftir að ljúka með látum eftir að Uden kom með hrottalega játningu.
Parið kynntist árið 2009 þegar þau léku saman í kvikmynd um uppvakninga. Hvorugt var á lausu á þessum tíma svo þau létu sér nægja að vera vinir næstu þrjú árin. Aðstæður voru aðrar árið 2012. Bæði voru á lausu og sáu því ekkert því til fyrirstöðu að skella sér á stefnumót. Uppvakningar spiluðu enn hlutverk í lífinu en bæði störfuðu sem atvinnuuppvakningar fyrir skemmtifyrirtæki þar til Overton þurfti að hætta árið 2017 eftir að hún greindist með Ehlers-Danlos heilkennið. Einkenni heilkennisins eru gjarnan laus liðmót, sársauki við liðamót, teygjanleg flauelsmjúk húð og óeðlileg örmyndun. Eins geta komið fram vandamál með hjartaloku og víkkun ósæðar ásamt verkjum um allan líkamann og höfuðverk. Algengur fylgikvilli er truflun á ósjálfráða taugakerfinu sem stýrir meðal annars hjartslætti og blóðþrýstingi.
Auðveldara að trúa lyginni
Þegar Overton veiktist gerðist Uden glaður umönnunaraðili hennar og virtist jafnvel stoltur af því. Þegar hún hugsar til baka segist hún í dag sjá að þarna hafi hann nýtt tækifærið til að ná stjórn á lífi hennar. Hann gerði allt fyrir hana og tók eins að sér að ráðstafa félagslífi hennar.
Árið 2020 greindist Overton með krabbamein og þurfti að gangast undir lyfjameðferð. Það var þá sem Overton vaknaði við það að Uden var að nauðga henni. Hann afsakaði sig og sagðist hafa talið að hún væri vakandi, enda hefði hún brugðist við atloti hans með kynferðislegum hljóðum. Vildi hann meina að þarna hefði verið um leiðinlegan misskilning að ræða. Overton ákvað að trúa honum.
„Ég held að það hafi verið auðveldara að trúa lyginni en að horfast í augu við sannleikann,“ segir Overton. Fimm árum síðar greindist Uden með krabbamein og játaði þá fyrir unnustu sinni að hann hafi vitað að hún væri sofandi. Overton fékk áfall en sleit sambandinu þó ekki strax. Hún var orðin háð Uden að vissu leyti og elskaði hann enn heitt. Overton leitaði ekki til lögreglu en opnaði sig þó um brotið í næsta tíma hjá sálfræðingi sínum. Sálfræðingurinn tilkynnti henni í framhaldinu að honum bæri fagleg og siðferðisleg skylda til að hafa samband við lögreglu. Þá viðurkenndi hún loks fyrir sjálfri sér að þetta væri ekki í lagi og að Uden þyrfti að svara fyrir brot sitt.
Hann var í framhaldinu handtekinn og játaði í fyrstu yfirheyrslu að hafa nauðgað henni í tvígang á meðan hún svaf. Hann situr nú í rúmlega sex ára fangelsi en Overton er enn að vinna úr áfallinu. Eftir situr spurningin um hvernig þessi maður sem hún elskaði hafi mögulega getað fengið kynferðislega nautn úr því að sofa hjá meðvitundarlausri manneskju. Eins telur Overton að Uden hafi brotið mun oftar á henni en tvisvar. Hann hafði fullt vald yfir lyfjagjöf hennar og gat því viljandi gefið henni skammta sem tryggðu að hún svæfi djúpt og fast.
Overton segist stíga fram því hún er viss um að það séu fleiri þarna úti sem glíma við fötlun eða veikindi sem berskjalda þá. Umönnunaraðilar geti komist í valdastöðu gagnvart öryrkjum sem geti upplifað sig skulduga til að veita kynferðislega greiðslu fyrir aðstoðina, eða lendi í sömu stöðu og hún þar sem umönnunaraðili misbeitir valdi sínu til að koma fram vilja sínum.