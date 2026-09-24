Ofbeldisfullur ræningi á Tenerife valdi eldri konur sem skotmörk

44 ára gamall maður í Santa Cruz, höfuðborg Tenerife, situr í gæsluvarðhaldi, grunaður um fimm ofbeldisfull rán, sem fyrst og fremst beindust gegn eldri konum.
Canarian Weekly greinir frá.
Rannsókn hófst í ágúst eftir að lögreglu bárust nokkrar tilkynningar um rán þar sem lýsingar á aðferðum ræningjans voru svipaðar. Flest ránanna áttu sér stað í Salamanca-hverfinu í borginni.
Samkvæmt upplýsingum frá spænsku lögreglunni valdi maðurinn fólk sem var eitt á almannafæri. Hann ógnaði fórnarlömbunum með hnífi og hafði af þeim peninga og persónulega muni.
Lögreglan aflaði upplýsinga hjá fyrirtækjum og almenningi sem gætu hafa orðið vitni að ránunum eða búið yfir upplýsingum um það. Gögnin sem var aflað leiddu rannsakendur að 44 ára manni sem hafði áður komið við sögu hjá lögreglu vegna sambærilegra brota.
Lögreglan hóf í kjölfarið leit að manninum og fann hann í Los Campitos-hverfinu 21. ágúst. Hann var handtekinn grunaður um fimm rán með ofbeldi og hótunum.
Eftir að maðurinn kom fyrir dómara var hann úrskurðaður í gæsluvarðhald. Spænska lögreglan birti upplýsingar um rannsóknina og handtökuna fyrir nokkrum dögum.