Móðir konunnar sem ICE skaut til bana stígur fram - Kaus Trump en óraði ekki fyrir afleiðingunum

Þegar Donna Ganger kaus Donald Trump Bandaríkjaforseta vonaðist hún til þess að hann myndi beita tolla- og innflytjendaeftirlitinu (ICE) til að vernda bandarísku þjóðina. Hana óraði ekki fyrir því að ICE myndi örfáum mánuðum síðar skjóta dóttur hennar, Renee Good, til bana.
„Ég er skráð í Repúblikanaflokkinn. Ég kaus Donald Trump forseta í þeirri trú að þessum fulltrúum [ICE] væri ætlað að vernda bandaríska ríkisborgara, saklausa borgara eins og fjölskyldu okkar og aðra hér, gegn hryðjuverkamönnum en ekki til að saka okkur hér um að vera hryðjuverkamenn og svipta okkur dýrmætum lífum,“ sagði Donna á opnum fundi þingmannanna Richard Blumenthal og Robert Garcia.
Renee var þriggja barna móðir sem var nýbúin að skutla yngsta syni sínum í skólann þegar fulltrúar ICE höfðu afskipti af henni þann 7. janúar síðastliðinn, en þeim afskiptum lauk með því að Renee, 37 ára gömul, var skotin til bana. ICE réttlætti atvikið með vísan til sjálfsvarnar. Renee hafi reynt að aka yfir fulltrúa ICE og hann því skotið hana til að bjarga lífi sínu. Eins hefur því verið haldið fram að Renee hafi verið að taka þátt í mótmælum gegn ICE, eða að hún hafi reynt að tefja aðgerðir eftirlitsins til að innflytjendur búsettir í nágrenni hennar gætu komið sér í felur. Hafa embættismenn úr ríkisstjórn Trumps kallað Renee hryðjuverkamann.
Fjöldi myndbanda liggur fyrir sem sýna atvik máls og þykir flestum ljóst að ekkert hafi gefið til kynna að Renee hafi ætlað að aka yfir einn né neinn. Hún hafi fengið misvísandi skilaboð frá fulltrúum ICE og orðið taugaveikluð. Henni hafi ýmist verið skipað að hafa sig á brott eða yfirgefa bílinn. Þegar hún ók aðeins af stað var hún umsvifalaust skotin en af myndböndum má ráða að skotmaðurinn hafi ekki verið í bráðri lífshættu vegna bifreiðar hennar.
Donna segir það mikið kvalræði að hún sem móðir og fjölskyldan hafi ekki getað verndað Renee.
„En enginn getur verndað fólk frá þeim sem eru staðráðnir í að virða stjórnarskrárbundnar reglur og gildi þjóðarinnar að vettugi,“ segir móðirin sem kallar eftir því að ICE taki ábyrgð á andláti dóttur hennar.