Meirihluti þýskra karla tilbúinn að taka upp vopn

Meirihluti Þjóðverja vill auka hernaðarútgjöld, tveir af hverjum þremur líta á Rússland sem ógn og meirihluti þýskra karlmanna er tilbúinn að verja Þýskaland með vopnum ef til þess kæmi. Þetta er meðal þess sem kemur fram í umfangsmikilli könnun þýska hersins sem fjallað er um í þýska dagblaðinu Bild.
Fram kemur í umfjöllun dagblaðsins að niðurstöðurnar blási á þær kenningar að Þjóðverjar séu orðnir værukærir og tregir til að berjast fyrir landið sitt, þetta séu sterk skilaboð til Vladimír Pútín Rússlandsforseta að vanmeta ekki Þjóðverja.
Tveir af hverjum þremur Þjóðverjum líta á Rússland sem hernaðarlega ógn við Þýskaland. 70 prósent telja netárásir Rússa hættulegar, 66 prósent líta á vígbúnað Rússlands sem ógn og 60 prósent telja stríðið í Úkraínu ógna öryggi Þýskalands.
Niðurstöðurnar sýna jafnframt að þýski herinn nýtur meiri stuðnings en nokkru sinni fyrr. Alls hafa 84 prósent Þjóðverja jákvætt viðhorf til hersins og 87 prósent segjast treysta honum. Þýski herinn er þar með ein þeirra stofnana sem njóta mestra vinsælda og trausts í landinu.
Næstum þriðjungur tilbúinn að þjóna í hernum
Samkvæmt rannsókninni vilja 58 prósent að útgjöld til varnarmála verði aukin og 64 prósent vilja fjölga hermönnum. Þá telja 59 prósent nýja herskyldu nauðsynlega.
Sérstaka athygli vekja svör við spurningum um hvað fólk væri tilbúið að gera ef raunverulegt neyðarástand kæmi upp. Næstum helmingur gæti hugsað sér að bjóða sig fram til starfa við almannavarnir. Þá segjast 29 prósent vera reiðubúin að þjóna í þýska hernum, jafnvel þótt þjónustan fæli ekki í sér notkun vopna.
Meðal fólks undir fimmtugu segjast 35 prósent vera tilbúin að verja Þýskaland með vopnum. Meirihluti karla er tilbúinn til þess, eða 53 prósent.
Rannsakendur áætla að meðal fólks á aldrinum 20 til 40 ára einvörðungu jafngildi þetta um fimm milljónum karla og tæplega tveimur milljónum kvenna sem væru reiðubúin að berjast ef alvarleg hætta steðjaði að landinu.
NATO áfram ómissandi í augum Þjóðverja
Alls segja 76 prósent að Þýskaland þurfi á Atlantshafsbandalaginu að halda til að tryggja öryggi sitt. Þá segjast 55 prósent styðja beitingu hervalds til varnar NATO-ríki sem yrði fyrir árás Rússlands.
Meiri ágreiningur er um stuðning við Úkraínu. 43 prósent styðja hernaðaraðstoð við Úkraínu en 60 prósent styðja að þýski herinn þjálfi úkraínska hermenn. Á sama tíma hafa margir Þjóðverjar áhyggjur af því að stríðið kunni að stigmagnast.
Höfundar rannsóknarinnar draga skýra ályktun af niðurstöðunum: Þátttakendur líta greinilega á Rússland sem ógn, þýski herinn nýtur víðtæks stuðnings og milljónir Þjóðverja væru reiðubúnar að leggja sitt af mörkum til varnar landinu.