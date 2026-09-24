Lögregla afhjúpaði pyntingaklefa á Costa del Sol eftir neyðaróp manns

Hrollvekjandi öskur manns varð til þess að lögregla fann pyntingarklefa í Estepona á Costa del Sol á Spáni. Sjö manns hafa verið handteknir í tengslum við málið og úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna gruns um meðal annars mannrán og pyntingar.
Mirror greinir frá.
Lögreglu var tilkynnt um málið um klukkan eitt að nóttu 5. september eftir að kona hringdi í neyðarlínu og lýsti yfir áhyggjum af maka sínum. Hún sagði manninn hafa farið í hús í gamla bænum til að sinna „vafasömum viðskiptum“ og sagt henni að hringja í lögreglu ef hann hefði ekki haft samband innan tíu mínútna. Neyðaröskur bárust út úr húsinu.
Þegar enginn svaraði í húsinu klifruðu lögreglumenn yfir girðingu til að kanna málið. Áður en þeir komust yfir hana hljóp nakinn maður út úr húsinu, alblóðugur og öskrandi. Hann sagði lögreglumönnum að sér hefði verið rænt og að mennirnir í húsinu ætluðu að drepa hann. Síðar kom í ljós að hann var maki konunnar sem hafði hringt í lögregluna.
Inni í húsinu fundu lögreglumenn tvo grímuklædda menn. Þegar þeir sáu það sem virtust vera skotvopn skutu þeir viðvörunarskoti upp í loftið og kölluðu eftir liðsauka.
Pyntingatól á vettvangi
Við frekari leit fannst annar maður bundinn við stól og þakinn blóði inni í herberginu. Plast hafði verið lagt yfir gólf og veggi og á vettvangi fundust ýmis verkfæri sem talin eru hafa verið notuð við pyntingar. Plastið er talið hafa átt að koma í veg fyrir að blóð og önnur réttarmeinafræðileg ummerki yrðu skilin eftir á staðnum. Lögregla mun einnig hafa fundið merki um að plast hefði verið brennt fyrir utan húsið.
Sjö manns voru handteknir vegna í þágu rannsóknar málsins. Lögregla telur að málið tengist átökum glæpagengja og að pyntingarnar kunni að hafa tengst fíkniefnaviðskiptum. Meðal mögulegra ástæðna fyrir ofbeldinu eru hefnd vegna þjófnaðar, skulda eða misheppnaðs verkefnis.
Samkvæmt spænskum fjölmiðlum höfðu bæði hinir grunuðu og fórnarlömbin áður komið við sögu hjá lögreglu og flestir þeirra höfðu afplánað fangelsisdóma. Rannsókn málsins stendur enn yfir.