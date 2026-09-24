Koffínið varð Alfie að bana – Systir hans varar fólk við

25 ára Breti lést eftir að hafa tekið inn mikið magn koffíns sem hann hafði keypt á netinu. Eiturefnamælingar sýndu banvænt magn koffíns í líkama hans.
Breska blaðið Mirror greinir frá þessu.
Maðurinn hét Alfie Goddard og bjó í Colchester í Essex á Englandi. Hann lést 28. október í fyrra en rannsókn á dánarorsök hans lauk nýlega. Dánardómstjóri komst að þeirri niðurstöðu að um „slys“ hefði verið að ræða.
Alfie hafði keypt koffínhylki á netinu og tekið mikinn fjölda þeirra heima hjá sér. Síðar sama dag sást til hans í miklu ruglástandi úti á götu. Hann var berfættur og kastaði upp blóði.
Alfie reyndi sjálfur að hringja í neyðarlínuna en átti erfitt með að tjá sig. Alfie bjó í búsetuúrræði með stuðningi og kallaði starfsfólk þar eftir aðstoð.
Lögregla og sjúkraflutningamenn komu á vettvang og var Alfie fluttur á sjúkrahús. Þar fór hann í hjartastopp og lést.
Við leit lögreglu í herbergi hans fundust fjölmörg koffínhylki. Tom Bastendorff hjá lögreglunni í Essex sagði við rannsókn málsins að hann teldi Alfie hafa tekið hylkin og að koffínið hefði valdið óvenjulegri hegðun hans.
Alfie hafði glímt við ýmis geðræn vandamál og var meðal annars greindur með einhverfu, ADHD og ofsóknargeðklofa. Bjó hann þar af leiðandi á heimili þar sem hann naut stuðnings.
Systir hans, Daisy, sagði að hann hefði átt það til að festa sig í ákveðnum fæðubótarefnum og heilsuvörum og panta mikið magn þeirra á netinu.
Dánardómstjórinn Lincoln Brookes komst að þeirri niðurstöðu að Alfie hefði óafvitandi orðið fyrir banvænni koffíneitrun eftir að hafa tekið mikinn fjölda koffíntaflna fyrr um daginn.
Daisy segir dauða bróður síns sýna hversu hættulegar mjög sterkar koffínvörur sem seldar eru á netinu geti verið.
„Þetta eru gríðarlega sterkar vörur af vafasömum uppruna, en þar sem þær eru löglegar áttar fólk sig ekki á því hversu hættulegar þær geta verið,“ sagði hún.