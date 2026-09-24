Idol-stjarnan sagði hjákonu sinni ítrekað að hann vildi eiginkonuna feiga - „Aðeins of mikil tilviljun“

Caleb Flynn, fyrrverandi keppandi í American Idol, hringdi í neyðarlínuna þann 16. febrúar og tilkynnti að einhver hefði brotist inn og skotið eiginkonu hans, Ashley Flynn, til bana. Þegar lögregla kom á vettvang bar Caleb sig illa, svo illa að lögreglu fór fljótlega að gruna að Caleb væri að þykjast. Hann var síðar handtekinn og ákærður fyrir morð en aðalmeðferð er nú hafin í málinu. Meðal vitna er fyrrum hjákona Calebs, Alleigha Botner, og hefur vitnisburður hennar vakið mikla athygli en þar fullyrðir hún að Caleb hafi myrt eiginkonu sína af yfirlögðu ráði.
Alleigha vissi ekki að Caleb væri giftur þegar þau kynntust í gegnum kirkjuna sína. Hún komst þó að því á endanum og varð nokkuð brugðið. Caleb fullyrti þó að hjónabandinu væri svo gott sem lokið eftir ítrekuð framhjáhöld eiginkonunnar. Hann væri löngu skilinn við Ashley ef ekki væri fyrir börnin þeirra. Alleigha sætti sig við þá skýringu og átti í ástarsambandi við Caleb í rúmt ár.
Sjá einnig: American Idol-keppandi sagður hafa sviðsett harmleik til að leyna ódæðinu - Upptaka úr búkmyndavél vekur óhug
Þú gætir drepið hana
Caleb sagði Alleighu ítrekað að hann hataði eiginkonu sína og vildi losna við hana fyrir fullt og allt. Að minnsta kosti einu sinni í mánuði sagðist hann vonast til þess að Ashley myndi deyja og að hann myndi gera það sjálfur ef hann gæti komist upp með það.
Skömmu fyrir morðið sendi Caleb hjákonu sinni skilaboð þar sem hann kvartaði undan eiginkonu sinni og lýsti því að hann vildi ekkert frekar en að skilja við hana. Alleigha reyndi að sýna samúð með aðstæðum ástmannsins og spurði hvort það væri eitthvað sem hún gæti gert til að hjálpa honum. Svarið sem hún fékk var: „Þú gætir drepið hana.“
Daginn áður en Ashley dó sagði Caleb við hjákonu sína að hann væri kominn með nóg. Hann ætlaði að fara frá eiginkonu sinni. Caleb var farinn að skipuleggja þetta. Hann ætlaði að segja tengdaforeldrum sínum frá væntanlegum skilnaði sem og dætrum hans og Ashley. Svo myndi hann finna sér nýja vinnu, bóka sér hótelherbergi og flytja út.
„Hann sagði að þetta yrði dagur sem ég myndi aldrei gleyma“
Ég hef valið frelsið, ég hef valið þig
Þegar þarna var komið í vitnisburði hjákonunnar varð framburðurinn ögn undarlegri. Caleb mun hafa beðið Alleighu að verða sér úti um órekjanlegan farsíma því þannig væri öruggara að eiga í samskiptum ef lögreglan vildi leita í símum þeirra eftir skilnaðinn. Vegna þessarar beiðni hafi Alleigha spurt ChatGPT hvernig væri hægt að eyða skilaboðum varanlega. Hún sendi svo Caleb skjáskot af svari gervigreindarinnar. Skilnaður er ekki saknæm háttsemi og óljóst hvers vegna Alleigha ætti að trúa því að lögreglan myndi leita í síma hennar vegna skilnaðar Calebs og Ashley. Sjálf segist Alleigha hafa óttast að framhjáhaldið kæmist upp í skilnaði Caleb og Ashley, en slíkt væri til þess fallið að kosta hana bæði orðsporið og vinnuna. Þess vegna vildi hún eyða öllum skilaboðum sem gætu sannað ástarsambandið.
Hún þvertekur fyrir að hafa vitað að Caleb ætlaði að myrða eiginkonu sína. Hún hafi heyrt af morðinu í gegnum kunningja sem sendi henni frétt um málið. Samkvæmt fyrstu fréttum var Ashley myrt af innbrotsþjófi en Alleigha taldi það undarlega tilviljun.
„Aðeins of mikil tilviljun að dagin sem hann ætlaði að skilja við hana er hún skyndilega dáin.“
Hún segist sannfærð um að hann hafi myrt Ashley.
„Ég hata hann því ég trúi því að hann hafi myrt eiginkonu sína“
Skilaboð sem gengu milli Alleigha og Caleb voru dregin fram í aðalmeðferðinni og þar má sjá að hjákonan gekk fast á eftir því að ástmaðurinn færi frá konu sinni. Þá fyrst gætu þau verið saman fyrir opnum dyrum. Skömmu fyrir morðið sendi Caleb: „Ég hef valið frelsið, ég hef valið þig.“
Eftir morðið sendi Alleigha ástmanni sínum skilaboð: „Hvað er í gangi núna? Er þetta satt?“ og Caleb svaraði: „Þetta fór ekki eins og við héldum að þetta færi, er það nokkuð?“
Alleigha sendi Caleb skilaboð í júlí á síðasta ári þar sem hún sagði: „Ég vil drepa hana, Caleb“ og ástmaðurinn svaraði: „Það viljum við bæði“