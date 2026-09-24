Hvarf eftir dularfullt bílslys fyrir sex árum – Nú er ráðgátan að skýrast

Borin hafa verið kennsl á líkamsleifar sem fundust í Texas fyrr í þessum mánuði og reyndust þær vera af hinum 21 árs gamla Jason Landry sem hvarf fyrir sex árum.
Landry, sem var háskólanemi, hvarf eftir að hafa lent í bílslysi þegar hann var á leið heim til fjölskyldu sinnar fyrir jólin 2020.
Það var íbúi sem fann líkamsleifarnar – lítið meira en beinagrind – í skóglendi um 80 kílómetra frá Austin.
Landry hafði verið saknað frá 13. desember 2020. Hann var þá á leið frá San Marcos, þar sem hann stundaði nám við Texas-ríkisháskólann, til fjölskyldu sinnar í Missouri City til að verja jólunum með henni.
Skildi símann eftir og fór úr fötunum
Í frétt New York Post kemur fram að á leiðinni hafi hann misst stjórn á Nissan Altima-bifreið sinni á afskekktum vegi nærri bænum Luling. Landry yfirgaf bifreiðina eftir slysið og sást aldrei aftur.
Rannsakendur fundu síma hans og veski inni í bílnum. Þá fundust einnig nokkrar flíkur sem tilheyrðu honum á víð og dreif í nágrenni slysstaðarins.
Yfirvöld segja að fundur líkamsleifanna varpi ekki frekara ljósi á hvernig Landry lést. Ekkert hafi komið fram sem bendi til þess að dauða hans hafi borið að með saknæmum hætti.
Yfirvöld hafa lengi talið líklegt að hann hafi einfaldlega gengið frá slysstaðnum. Ein kenning er að hann hafi verið að reyna að komast að næsta húsi eða finna hjálp; önnur er að hann hafi verið ringlaður eftir slysið og einfaldlega ráfað frá bílnum.
Jeff Ferry hjá lögreglunni í Caldwell-sýslu sagði árið 2022 að hans kenning væri að Landry hefði gengið frá bílnum, afklæðst og síðan orðið úti í kuldanum.
Taldi að höfuðkúpan væri bolti
Lögreglan í Caldwell-sýslu fékk tilkynningu fyrr í þessum mánuði um að beinagrind hefði fundist skammt frá þeim stað þar sem bíll Landry fannst.
Maðurinn sem fann leifarnar var að slá gras á landi sínu þegar hann kom auga á hlut sem hann hélt fyrst að væri bolti. Þegar betur var að gáð kom í ljós að um höfuðkúpu úr manni var að ræða.
Lögregla, björgunarsveitir og sjálfboðaliðar höfðu árum saman leitað Landry á svæðinu, bæði á landi og úr lofti. Meðal annars höfðu flugvélar verið notaðar til skipulagðrar leitar.
Þrátt fyrir umfangsmikla leit fannst ekkert sem leiddi til Landry. Alls höfðu leitarsveitir farið í meira en 30 leitaraðgerðir á þeim tæpu sex árum sem hann var saknað.
Leifar hans fundust að lokum utan þess svæðis sem yfirvöld höfðu skilgreint sem leitarsvæði. Fjölskyldu Landry hefur verið tilkynnt um niðurstöðuna.
„Þessi tíðindi marka mikilvæg tímamót í máli sem hefur hvílt þungt á hjörtum okkar í tæp sex ár. Fjölskylda Landry hefur orðið fyrir ólýsanlegum harmleik og hugur okkar er hjá henni, á þessum erfiða tíma,“ sagði Ken Paxton, ríkissaksóknari Texas, þegar hann tilkynnti um fundinn á blaðamannafundi á miðvikudag.