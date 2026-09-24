Hvað gerðist við Miklubraut árið 1995? – Leitar að týnda vitninu

Í þætti nýjasta Geimsýrunnar fjallar rithöfundurinn og hlaðvarpsstjórnandinn Gunnar Dan um íslensk UFO-brottnámstilfelli. Sérstaka áherslu leggur hann þó á óvenjulega frásögn sem birtist í DV sumarið 1995.
Þann 17. ágúst 1995 birtist forsíðufrétt í DV með fyrirsögninni: „Stúlkan með rauða díla á handleggnum“. Undirfyrirsögnin var eftirtektarverð: „Ungt par telur sig hafa orðið numið brott af geimverum í Reykjavík.“
Frásögnin vakti athygli á sínum tíma og varð tilefni til umfjöllunar um meintar óútskýrðar upplifanir hér á landi. Í dag, 31 ári síðar, er áhugi á málinu enn til staðar – ekki síst vegna þess að hluti sögunnar hefur aldrei verið skýrður til hlítar.
Í frétt DV kom fram frásögn ungs manns sem sagðist hafa verið á ferð í bíl ásamt kærustu sinni seint um kvöld. Þau höfðu stöðvað við Miklubraut og lýstu því að óvenjulegt ljós hefði birst og að þau hefðu upplifað atburð sem þau töldu síðar tengjast mögulegu UFO-brottnámi.
Frásögnin þótti sérstök fyrir þær sakir að hún var skráð og birt opinberlega á sínum tíma, á meðan atburðurinn var enn tiltölulega nýr. Þar kemur einnig fram að Geimverufélagið hafi óskað eftir vitnum að atburðinum og öðrum svipuðum frásögnum.
Gunnar segir í þættinum að hann hafi á sínum tíma verið í sambandi við konuna sem var í bifreiðinni við Miklubraut, en hún hafi verið hikandi við að ræða atvikið við hann. Maðurinn sem var með henni í bílnum er hins vegar enn óþekktur.
Þess vegna leitar Gunnar nú eftir upplýsingum um hver maðurinn var. Hann hefur áhuga á að ræða við hann og lofar fullri nafnleynd og virðingu í samskiptum.
Í þættinum er einnig farið yfir þrjú önnur íslensk brottnámstilfelli sem Gunnar skrifaði um í UFO101 og UFO202.
Allt fólkið sem þar greinir frá reynslu sinni kaus að koma fram undir nafnleynd. Lýsingarnar eru hins vegar hreint út sagt eins og úr vísindaskáldsögu.
Í öllum tilfellunum höfðu atburðirnir mikil áhrif á viðkomandi. Þeir stóðu uppi með reynslu sem passaði ekki inn í nein hefðbundin box og mörgum þeirra hefur reynst erfitt að deila þessum frásögnum með öðrum.
Í UFO101 lýsir Gunnar reynslu ungrar móður sem upplifir líkamlega og tilfinningalega lömun eftir að hún er komin upp í rúm. Skyndilega birtast sjö hefðbundnar „Greys“-verur sem ganga inn í svefnherbergið og umkringja rúmið.
Hún missir meðvitund en rankar síðar við sér fyrir ofan húsið sem hún bjó í á þeim tíma. Hún lýsir því að hafa verið í lausu lofti, eins og krossfest, og hafi séð útundan sér stórt, disklaga geimskip.
Heill kafli í UFO202, sem er nýkomin í verslanir, lýsir brottnámstilfelli við Lake Shasta í Kaliforníu. Þar missir íslenskur unglingur fjórar til fimm klukkustundir úr lífi sínu eftir að vera, sem virtist vera gerð úr ljósi, nálgast hann.
Í UFO202 er einnig fjallað um tilfelli í Vesturbænum. Þar vaknar kona með blóðnasir og höfuðverk einn morguninn. Dóttir hennar hafði hins vegar áhyggjur, því um nóttina hafði hún séð móður sína á forritinu LIFE360 fara tvær ferðir í beinum línum yfir garða og hús á yfir 90 km hraða, þvers og kruss um Vesturbæinn.
Samtals hafi hún samkvæmt þessum gögnum farið um 11 kílómetra leið á aðeins nokkrum mínútum.
Hver var maðurinn við Miklubraut?
Kannski er hann enn einhvers staðar þarna úti með sína eigin útgáfu af því sem gerðist þessa nótt árið 1995. Hægt er að senda allar upplýsingar á diskur.iceland@gmail.com og er fullum trúnaði heitið.
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Þennan þátt um íslensk brottnámstilfelli má sjá og heyra í heild sinni á spilaranum hér fyrir neðan.