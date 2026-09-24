Harmleikur á Kanaríeyjum: Þriggja ára stúlka drukknaði í sundlaug

Þriggja ára stúlka lést eftir að hafa drukknað í sundlaug við sumarhús í Tinajo á Lanzarote á miðvikudaginn. Stúlkan var í fríi á eyjunni með fjölskyldu sinni.
Canarian Weekly greini frá.
Lögreglu og neyðarsveitum var gert viðvart og voru tveir lögreglumenn meðal þeirra fyrstu sem komu á vettvang. Þar fundu þeir stúlkuna í hjartastoppi eftir að hún hafði gleypt mikið vatn. Lögreglumennirnir hófu þegar endurlífgun og héldu henni áfram þar til sjúkraflutningamenn komu og tóku við með frekari lífgunartilraunum.
Tekist hafði að koma lífsmörkum stúlkunnar tímabundið aftur af stað og var hún flutt á sjúkrahús til frekari meðferðar. Hún lést hins vegar þrátt fyrir tilraunir til að bjarga lífi hennar.
Rannsókn Guardia Civil lögreglunnar stendur nú yfir til að leiða í ljós nákvæmar aðstæður og orsakir slyssins. Ekki hafa verið birtar upplýsingar um þjóðerni stúlkunnar.
Þetta er fjórða dauðsfall barns vegna drukknunar á Lanzarote það sem af er árinu. Í júní lést fjögurra ára bresk stúlka eftir drukknun í hótelsundlaug í Playa Blanca. Síðar sama mánuð slasaðist annað barn alvarlega í sundlaugarslysi í Puerto del Carmen. Í ágúst lést fjögurra ára frönsk stúlka eftir drukknun á hóteli í Puerto del Carmen. Fyrr í þessum mánuði lést svo annað barn eftir hjartastopp í kjölfar sundlaugarslyss á hóteli í Playa Blanca.