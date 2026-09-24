Fyrirsætan myrt á hrottalegan hátt – Fyrrverandi í gæsluvarðhaldi

Óhugnanlegur fundur blasti við tollvörðum á áningarstað við frönsku A8-hraðbrautina á mánudaginn. Tollverðirnir höfðu stöðvað fólksbíl við handahófskennt eftirlit skammt fyrir utan Brignoles í suðurhluta Frakklands, þegar þeir skoðuðu aftursæti bílsins nánar kom í ljós lík brasilísku fyrirsætunnar Larissa Brito. Hún hafði verið limlest og stungin margsinnis.
Undir stýri var fyrrverandi kærasti hennar, 29 ára gamall maður frá Alsír sem franskir fjölmiðlar kalla Mathieu. Hann var handtekinn á staðnum grunaður um morð, mun hann ekki hafa viljað veita lögreglu upplýsingar hvers vegna hann var að keyra um með lík í aftursætinu.
Brito var 25 ára gömul og hafði búið í Nice í Frakklandi í þrjú ár. Hún hafði unnið á næturklúbbum í heimalandi sínu, Brasilíu, en flutt til Frakklands til að reyna fyrir sér sem fyrirsæta. Málið hefur vakið mikla athygli í Brasilíu og Frakklandi, móðir Brito sagði við fjölmiðla að hún hefði verið í daglegum samskiptum við dóttur sína. Hún segir að Brito og Mathieu hafi verið hætt saman, þegar hún náði ekki sambandi við hana á mánudaginn hafi hún sent skilaboð á Mathieu hvað hann hafi gert henni.
„Hvar er dóttir mín? Hvað kom fyrir hana?,“ segir í skilaboðunum. Þá var dóttir hennar hins vegar þegar látin og Mathieu slökkti á símanum sínum eftir að skilaboðin bárust.
Sagði móðirin að Mathieu hafi tengsl við skipulagða glæpastarfsemi og það hafi verið ástæðan fyrir því að parið hætti saman. Hafi hann þá farið að elta hana. Er hann þekktur af lögreglu, meðal annars vegna fíkniefnasölu.
Samkvæmt frönskum og brasilískum fjölmiðlum hafði lík Brito verið illa limlest. Rannsakendur vinna nú að því að staðfesta nákvæma dánarorsök og atburðarás málsins.