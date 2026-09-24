Dans: Stórar framkvæmdir í undirbúningi á Grænlandi

Tom Dans, heimskautastjóri Bandaríkjastjórnar, segir að nýtt samkomulag Bandaríkjanna við Danmörku og Grænland feli í sér mörg tækifæri og þegar sé verið að undirbúa stórar framkvæmdir á borð við gagnaver.
Í samningnum sem var undirritaður í vikunni er kveðið á um að Bandaríkin fái að byggja nýjar herstöðvar, er þá helst litið til Narsarsuaq syðst á Grænlandi og Mestersvig á vesturströndinni. Þá ætla Bandaríkjamenn einnig að stækka Pituffik-geimherstöðina, áður Thule-herstöðina. Einnig á að koma fyrir öflugu loftvarnarkerfi og verður fjárfestum frá ríkjum sem eru ekki í NATO bannað að ná yfirráðum í ákveðnum greinum á borð við innviði.
Sjá einnig: Sögulegur samningur undirritaður
„Þegar Bandaríkin hefjast handa á Grænlandi þá munu hlutir fara að gerast,“ segir Dans við NY Post. Nú þegar séu áætlanir um viðamikla innviðauppbyggingu og að flytja þangað eins mikið starfsfólk og þörf verður á.
Þá eru fjárfestar farnir að láta til sín taka. Greenland Mines, námufyrirtæki í Norður-Karólínu, er búið að tryggja sér réttindi á að grafa upp sjaldgæfa málma í suðvesturhluta Grænlands og ætla að flytja þá til Eistlands til frekari vinnslu.
Dans telur að gagnaver séu á næsta leyti. „Það eru hópar nú þegar að undirbúa það. Það mælir margt með því að reisa gagnaver þar sem er mikil orka og mikill kuldi.“ Fram til þessa hafa áætlanir um gagnaver strandað á samþykki frá Dönum.
Búist er við því að fleiri áform verði afhjúpuð á norðurslóðaráðstefnunni í Reykjavík í byrjun október næstkomandi.