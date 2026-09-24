Bentley kynnir sinn fyrsta rafbíl – Öflugasti bíll í sögu fyrirtækisins

Breski lúxusbílaframleiðandinn Bentley hefur kynnt sinn fyrsta bíl sem verður eingöngu knúinn rafmagni.
Um er að ræða sportjeppann Torcal en öflugasta gerðin, Torcal S, verður jafnframt öflugasti og hraðskreiðasti Bentley frá upphafi.
Torcal verður framleiddur í verksmiðju Bentley í Crewe á Englandi en fyrirtækið hefur fjárfest 350 milljónir punda, jafnvirði um 58 milljarða króna, í endurbótum á verksmiðjunni og nýrri framleiðslulínu.
Bíllinn verður búinn 113 kWh rafhlöðu og segir Bentley að drægni hans verði allt að 600 kílómetrar. Með 400 kW hraðhleðslu verður hægt að hlaða rafhlöðuna úr 10 í 80 prósent á innan við 20 mínútum.
Öflugasta útfærslan, Torcal S, verður öflugasti Bentley sem fyrirtækið hefur framleitt. Hámarkshraðinn verður um 261 kílómetri á klukkustund og bíllinn fer úr kyrrstöðu í tæplega 100 kílómetra hraða á aðeins 2,8 sekúndum.
Hefðbundin útgáfa Torcal verður heldur aflminni, þótt seint verði hægt að kalla hana kraftlitla. Hún nær um 249 kílómetra hámarkshraða og er 3,3 sekúndur í 100.
Frank-Steffen Walliser, forstjóri Bentley, segir Torcal vera „einn besta Bentley-bíl sem framleiddur hefur verið“.
„Torcal er fyrst og fremst Bentley, handsmíðaður af fólki sem leggur metnað í vinnuna og notar bestu fáanlegu efnin og tæknina til að sameina arfleifð og nýjustu nýsköpun,“ segir Walliser að sögn BBC.
Nýja framleiðslulínan hefur verið komið fyrir í einni elstu byggingu verksmiðjunnar í Crewe, sem reist var árið 1938. Höfuðstöðvar Bentley hafa verið þar frá árinu 1946.
Bresk stjórnvöld segja fjárfestingu Bentley styðja við um fjögur þúsund störf á svæðinu.
Framleiðsla Torcal á að hefjast í Crewe á öðrum ársfjórðungi næsta árs og er gert ráð fyrir að fyrstu bílarnir verði afhentir kaupendum síðar sama ár.