Bær í umsátursástandi vegna bjarna – „Þetta var óhugnanleg nótt“

Brúnbirnir hafa valdið miklum skaða í Síberíu að undanförnu og hafa nokkur banvæn tilfelli komið upp á skömmum tíma. Í smábænum Abaza í Khakassíu í suðurhluta Síberíu segja yfirvöld ástandið svo alvarlegt að bærinn sé í raun „umsátursástandi“ vegna bjarna.
„Þetta var óhugnanleg nótt í Abaza. Bærinn er í raun í umsátursástandi vegna bjarna,“ sagði Dmitry Buchenik, aðstoðarleiðtogi Khakassíu-héraðs, þann 23. September síðastliðinn í samtali við fjölmiðla.
Að sögn hans tókst að fæla nokkra birni frá bænum en þrír voru felldir. „Einn þeirra var risastór,“ sagði Buchenik að því er fram kemur í frétt People.
Nokkrar banvænar árásir hafa orðið í Síberíu að undanförnu. Þann 16. september var 66 ára kona drepin af birni í afskekktu þorpi í Krasnojarsk-héraði. Sama dag létust tveir menn, 55 og 65 ára, eftir að birnir réðust á þá þegar þeir voru að tína ber í Irkutsk-héraði.
Samkvæmt samantekt The Moscow Times hafa að minnsta kosti 14 manns látið lífið í bjarnarárásum í Rússlandi það sem af er ári.
Saksóknarar hafa nú beint sjónum sínum að viðbrögðum sveitarstjórna. Samkvæmt CBS News og AFP eru yfirvöld á sumum svæðum sökuð um að hafa ekki gert nóg til að halda bjarnarstofninum í skefjum og koma í veg fyrir að dýrin leituðu inn í byggð.
Rússneska náttúruauðlinda- og umhverfisráðuneytið hafnar því þó að bjarnarárásum hafi almennt fjölgað á þessu ári og bendir á að að jafnaði láti 20 til 30 manns lífið í slíkum árásum í Rússlandi ár hvert.
Brúnbjörnum í landinu hefur hins vegar fjölgað verulega á síðustu áratugum. Samkvæmt rússneskum yfirvöldum voru þeir um 130 þúsund árið 1990 en eru nú tæplega 310 þúsund.