Áhrifavaldur fær á baukinn fyrir að kvarta undan háu verði á djús í Auschwitz

Breskur áhrifavaldur hefur sætt mikilli gagnrýni eftir að hafa kvartað undan verðlagi á kaffihúsi við útrýmingarbúðirnar Auschwitz í myndbandi sem birt var á samfélagsmiðlum.
Áhrifavaldurinn heitir Lynne en notar nafnið FreeSpirit666 á TikTok, þar kvartaði hún undan bæði verði og gæðum drykkja á veitingastað við safnið á svæði útrýmingarbúðanna í Póllandi.
Í myndbandinu, sem hefur fengið meira en fjórar milljónir áhorfa, sagði hún að hún og dóttir hennar hefðu greitt tíu evrur, eða 1.400 krónur, fyrir jarðarberjadrykk og litla flösku af límonaði. Þær sögðu límonaðið hafa bragðast eins og sótthreinsivökvi.
„Mjög dýrt,“ sagði hún. „En leigubíllinn frá lestarstöðinni hingað, sem sparaði okkur 25 mínútna göngu, kostaði 1,2 pund. Það voru góð kaup. Þannig að þegar þið komið til Auschwitz, takið þá með ykkur mat og drykk.“
Lynne gagnrýndi einnig að ekki væri boðið upp á aðra mjólk en kúamjólk á kaffihúsinu.
„Okkur langaði í kaffi þar sem við vorum snemma á ferðinni, en þau bjóða hvorki upp á koffínlaust kaffi né neina aðra mjólk en venjulega mjólk, þannig að við slepptum því.“
Auschwitz-búðirnar voru settar á laggirnar af nasistum þegar þeir hernámu Póllandi í síðari heimsstyrjöldinni. Meira en 1,1 milljón manna, að stærstum hluta gyðingar, lét þar lífið í gasklefum eða vegna hungurs, kulda og sjúkdóma.
Fjöldi þeirra sem tjáði sig við myndbandið sakaði Lynne um tillitsleysi í ljósi staðarins og þeirrar hörmulegu sögu sem þar átti sér stað.
„Gleymum ekki hvar við erum,“ skrifaði einn. „Þetta eru fangabúðir þar sem þúsundir létust, ekki fimm stjörnu veitingastaður.“
Annar skrifaði: „Ég fór til Auschwitz. Ég tók hvorki með mér mat né drykk og satt að segja langaði mig hvorki að borða né drekka. Þetta var ekki afþreying fyrir mig. Eigin þægindi voru það síðasta sem ég hugsaði um.“
Í síðari myndböndum svaraði Lynne gagnrýninni og sagði sumar athugasemdir við færsluna vera „hræðilega óvirðulegar gagnvart búðunum og fólkinu sem lést þar“.
„Enginn dó á kaffihúsinu. Enginn dó þar. Enginn var gasaður þar. Ég fékk mér bara drykk þar og kaffihúsið er hvergi nærri sjálfum búðunum ... heldur við innganginn að þeim,“ sagði hún.
Í öðru myndbandi sagði hún: „Fólk segir að ég eigi ekki að kvarta yfir verðinu á matnum og drykkjunum, en hvers vegna eru þau þá að selja þetta? Fólk þarf að geta fengið sér eitthvað að drekka, er það ekki? Sumar þessara leiðsagna taka óratíma.“
Talsmaður Auschwitz-Birkenau-safnsins sagði að veitingastaðurinn væri rekinn af utanaðkomandi þjónustuaðila og að verð væru kyrfilega merkt.
„Fyrir okkur skiptir mestu máli að fólk komi að minnisvarðanum í Auschwitz til að fræðast um sögu þýsku nasísku fanga- og útrýmingarbúðanna, horfast í augu við örlög fórnarlambanna og minnast þeirra,“ sagði talsmaðurinn við Times.