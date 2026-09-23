Spá því að 450 þúsund manns muni láta lífið á næstu mánuðum vegna Ofur-El Niño

Loftlagsvísindamenn áætla að rúmlega 450.000 manns muni láta lífið vegna veðurfyrirbrigðisins El Niño sem stefnir í að verða nú það öflugasta í manna minnum. Þetta kemur fram í nýlegri skýrslu.
Ofur-El Niño hefur og mun valda hitabylgjum, þurrkum, gróðureldum og flóðum sem munu draga fólk til dauða víða um heiminn, allt frá Indónesíu til Indlands og frá Nígeríu til Bandaríkjanna, en þessi dauðsföll bætast við andlát sem rekja má til hitabreytinga af völdum loftlagsbreytinga.
Veðurfyrirbrigðið er að keyra upp hitann á jörðinni. Að sögn The Guardian er hitinn svo gífurlega meiri en í venjulegu árferði að vísindamenn tala um „sturlun“ og líkja fyrirbrigðunu við hamfarir af völdum goðsagnaveru kvikmyndaheimsins, Godzilla.
„451.000 manns er svo há tala að það getur verið yfirþyrmandi en þar undir falla foreldrar, börn, afar, ömmur, nágrannar, fólk sem fer til vinnu, fólk sem sér fyrir fjölskyldum sínum og fólk sem er að lifa lífi sínu,“ segir prófessorinn Michael Greenstone sem er einn stofnenda Climate Impact Lab og meðhöfundur skýrslunnar. Áætlaður fjöldi dauðsfalla er fyrir tímabilið frá september til febrúar 2027, en reiknað er með að hitatengd dauðsföll verði áfram mörg fram á næsta sumar.
Þau lönd sem eru í mestri hættu eru hitabeltisþjóðirnar Nígería, Indónesía, Súdan, Indland og Brasilía. Bandaríkin eru einnig meðal þeirra 20 þjóða sem talið er að verði fyrir mestum áhrifum en þar er reiknað með 3.500 umframdauðsföllum vegna hita á áðurnefndu tímabili.
Vísindamennirnir segja að þessi öfluga útgáfa El Niño sé skilaboð til okkar frá framtíðinni og sýni hvernig heimurinn verði eftir 20 ár í skugga loftslagsvárinnar.
Annar höfundur skýrslunnar, Tamma Carleton sem er doktor við Berkeley-háskóla, tekur fram að með neyðarviðbrögðum og markvissum aðgerðum í dag sé hægt að bjarga mannslífum frá áhrifum El Niño, en staðan verði önnur eftir 20 ár þegar ofsahitinn sem mannkynið glímir nú við af völdum El Niño verður ekki undantekning heldur regla.
Skýrsla vísindamannanna verður send til ritrýnds vísindatímarits en höfundar töldu það óábyrgt að bíða eftir birtingu áður en þeir opinberuðu þá svörtu mynd sem þar er varpað upp.
Eins er talið að El Niño muni valda hungursneyð hjá um 50 milljónum manna og valda verðhækkunum á matvælum.