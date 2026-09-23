Sagðist vera af palestínskum uppruna en sannleikurinn var þveröfugur

Kona sem starfar sem kennari í Philadelphia í Bandaríkjunum og hefur beitt sér í mótmælum í þágu Palestínumanna hefur viðurkennt að hún hafi sagt ósatt um uppruna sinn. Sagðist hún vera bæði svört og af palestínskum ættum og hafa alist upp við kröpp kjör. Sannleikurinn er hins vegar sá að hún er hvít, Gyðingur frá Ísrael og ólst upp á heimili þar sem enginn skortur var á peningum.
Nokkrir fjölmiðlar vestan hafs hafa greint frá þessum ótrúlegu svikum með staðarfjölmiðilinn Philadelphia Inquirer fremstan í flokki. Gann hafði tekið virkan þátt í baráttu samtaka fyrir réttlæti fyrir alla kynþætti og samtökum kennara til stuðnings Palestínumönnum. Meðlimir samtakanna komust á snoðir um að hún væri að segja ósatt um uppruna sinn. Báru þeir lygarnar upp á Gann sem viðurkenndi loks sannleikann. Var hún þá beðin um að upplýsa það opinberlega að hún væri hvít og tilheyrði ísraelskri fjölskyldu sem ætti að baki landtöku á landi Palestínumanna.
Umrædd samtök segja í yfirlýsingu að þau séu afar vonsvikin yfir þessu háttalagi Gann og hafi slitið öll tengsl við hana.
Gann hefur raunar logið um uppruna sinn árum saman eins og hún viðurkennir sjálf í myndbandi á Instagram.
Hannah Gann baðst afsökunar á lygum sínum. Mynd: Skjáskot/Instagram.
Ekki hætta
Í myndbandinu biðst hún afsökunar og segist ein standa á bak við ósannindin um uppruna sinn. Biður hún fólk sem hefur stutt áðurnefnd samtök eða tekið þátt í starfi þeirra að hætta því ekki vegna hennar tengsla við þau.
Hún segist í mynbandinu vera hvít og úr auðugri fjölskyldu.
Gann virðist vera afar uppsigað við hið raunverulega upprunaland sitt en hún var kölluð, eins og svo margir sem hafa mótmælt framgangi Ísraels á Gaza, gyðingahatari.
Aðili sem stundaði háskólanám, við University of Pennsylvania á sama tíma og Gann segir að á þeim tíma hafi verið þekkt í skólanum að hún væri Gyðingur og ætti fjölskyldu sem byggi á herteknu landi á Vesturbakkanum.
Umræddur aðili segir Gann hafa starfað eftir nám með Friðarsveitunum (e. Peace Corps) í Rúanda en þegar hún hafi snúið aftur til Bandaríkjanna hafi hún bersýnilega notað farða og brúnkukrem til að dekkja húð sína. Hún hafi einnig farið að tala öðruvísi og þá meðal annars með því að líkja eftir mállýsku svarts fólks, þar vestra.
Í afsökunarmyndbandinu mun hreimur Gann vera nokkuð öðruvísi en í myndbandi frá 2025 þar sem hún talaði fyrir málstað Palestínumanna.
Peningar
Sagðist Gann eiga fjölskyldu sem byggi á palestínsku landsvæði og dæmi voru um að hún bæði um peninga af því hún væri svo blönk vegna reglulegra peningasendinga til þessara fjölskyldumeðlima sem voru ekki til.
Mun þessi beiðni hennar um fjárstuðning hafa borið árangur.
Megnið af fjölskyldu Gann býr hins vegar í Ísrael eða á herteknu landi Palestínumanna á Vesturbakkanum.
Gann laug ekki einungis að félögum sínum í mótmælum vegna aðstæðna Palestínumanna. Hún leyndi því fyrir sinni raunverulegu fjölskyldu að hún væri að beita sér í þágu Palestínumanna.
Fyrrum félagar hennar gera einnig sérstaka athugasemd við að Gann hafi þóst vera svört, ásamt því að þykjast vera af palestínskum uppruna, í ljósi þess að hún er kennari í skóla, á skólastiginu high school, þar sem mikill meirihluta nemenda er svartur. Hún hafi öðlast traust nemenda á fölskum forsendum. Óljóst er á þessu stigi hvort svik Gann muni hafa einhverjar afleiðingar fyrir hana í starfi.