„Kraftaverk á Hudson“ flugmaðurinn með hjartnæm skilaboð - Fyrsta viðtalið eftir Alzheimersgreiningu

Flugmaðurinn Chesley „Sully“ Sullenberger III hvatti fólk til að fara í skimun þegar hann flutti hjartnæm skilaboð í fyrsta sjónvarpsviðtali sínu síðan hann greindist með Alzheimerssjúkdóm.
Sully varð heimilisnafn í Bandaríkjunum og víðar eftir að honum tókst að lenda farþegaflugvél US Airways flugi 1549 á Hudson-ánni í New York árið 2009. Flugvélin, sem hefur verið kölluð „Kraftaverkið á Hudson-ánni“ þurfti að nauðlenda eftir að tveir hreyflar vélarinnar biluðu. Allir um borð lifðu af í ótrúlegri atburðarás sem lýst var í kvikmyndinni Sully frá árinu 2016, með Tom Hanks í hlutverki Sully.
Um 17 árum eftir hetjulega frammistöðu sína talar Sully nú um Alzheimerssjúkdóm sinn eftir að hann greindist með sjúkdóminn í ágúst 2025.
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Sully, sem er 75 ára, tilkynnti í júlí í fyrra að hann væri með Alzheimerssjúkdóm á frumstigi og birti yfirlýsingu á vefsíðu sinni þar sem stóð: „Lorrie og ég sögðum oft að við hefðum unnið í barnalottóinu með dætur okkar tvær. Og við höfum lært að það sem fólk segir er í raun satt: að barnabörn breyta leiknum. Barnabarn okkar gefur lífinu alveg nýja merkingu.“
„Ég fékk nýlega greiningu á Alzheimerssjúkdómi á frumstigi. Í bili þýðir það að ég man ekki auðveldlega eftir nöfnum, ég gleymi sögu sem ég hef nýlega sagt eða ég sef ekki eins vel, en ég er á upphafsreit þessarar löngu ferðar.“
Í forsýningu á viðtali sem sýnt var í Good Morning America 23. septembersagði Sully að „greining hans muni ekki koma í veg fyrir að ég hlakka til og meti framtíðina að verðleikum“.
Sully sat við hlið konu sinnar, Lorrie, og sagði: „Ég held að við höfum byrjað að taka eftir því að ég var að breytast á árunum þar á undan.“
Lorrie bætti við: „Það er ein af ástæðunum fyrir því að við vildum taka viðtalið í dag því ég held að margt af því sem fólk sér í fréttunum eru einkenni Alzheimers á lokastigi. Í byrjun eru einkennin svo lúmsk. Einkenni sem eru óvenjuleg fyrir þig sem manneskju.“
Sully hélt síðan áfram og sagði að það væri afar mikilvægt að greina einkenni Alzheimers snemma og bætti við: „Snemmbúin greining er afar mikilvæg. Ef þú ert í vafa skaltu láta prófa þig því því fyrr sem þú bregst við, því fleiri möguleikar eru í boði, því betri eru líkurnar á að útkoman verði góð.“
Fyrr á þessu ári greindi Sully frá því að hann hefði ákveðið að gera greiningu sína opinbera því hann vonaðist til að „aðrar fjölskyldur sem búa í skugganum með þennan sjúkdóm muni finna að þær geta líka stigið fram.“
„Þó að þetta geti haft áhrif á minningar mínar um fortíðina, þá mun þessi greining ekki koma í veg fyrir að ég hlakka til og meti framtíðina. Ég mun sigla í gegnum þennan kafla með yndislega fjölskyldu mína við hlið mér. Í gegnum árin, þegar fólk spurði um farsælan árangur flugs 1549, sagði ég að „hugrekki geti verið smitandi“ og þann dag hjálpaði það öllum að sameinast um að koma öllum farsællega út úr flugvélinni. Nú þurfum við þetta hugrekki til að berjast gegn þessum sjúkdómi. Ég er nú hluti af stærra samfélagi með mörgum ykkar og við munum vera hugrökk saman.“
WEDNESDAY ON "GMA": In 2009, Captain Sully Sullenberger faced the impossible and saved 155 souls in the successful ‘Miracle on the Hudson’ plane landing. Now, 17 years later, he’s facing another battle: Alzheimer’s. In his first broadcast interview since revealing his diagnosis, Sullenberger sits down with ABC News’ Robin Roberts. Watch the full interview Wednesday, only on Good Morning America.
— ABC News (@ABC) September 22, 2026