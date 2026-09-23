Kenndi of mikilli hreyfingu um bakverkina - Reyndist banvænt krabbamein

Pabbi sem afgreiddi viðvarandi bakverki sem afleiðingu af áralöngum líkamsræktum var miður sín þegar hann uppgötvaði að þetta var í raun einkenni banvæns krabbameins.
Rob Houliston, 41 árs fjögurra barna faðir hafði spilað rúgbý í meira en þrjá áratugi þegar hann fór að finna fyrir verkjum í bakinu fyrr á þessu ári. Houliston, sem vann við að setja upp öryggiskerfi, sá í fyrstu enga ástæðu til að hafa áhyggjur og gerði ráð fyrir að bakóþægindin væru einfaldlega óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að verja svona löngum tíma í snertiíþrótt .
Á næstu mánuðum fór Houliston þó að finna fyrir ógleði eftir að hafa borðað og léttist hratt , að lokum léttist hann um 18 kg og hætti að spila rúgbý. Þrátt fyrir breytingarnar var það algjörlega ótengt atvik sem varð til þess að læknar greindu hann.
Houliston fór á sjúkrahús í júní eftir að hafa verið sleginn á milli fótanna af hundi, sem olli því að annað eista hans bólgnaði mjög upp.
Um einkennin sem hann hafði upphaflega hunsað sagði Rob, samkvæmt frétt The Sun: „Ég hugsaði bara, auðvitað er ég með bakverki, ég spila rúgbý.“
Þegar hann minntist slyssins sem að lokum varð til þess að hann leitaði læknisaðstoðar sagði hann: „Þegar hundurinn hljóp á mig féll ég niður eins og poki af kartöflum; við hlógum öll. Vinstra eistað varð risastórt, alveg eins og tennisbolti. Ég átti erfitt með að setjast niður, en ég hugsaði bara að þetta myndi lagast.“
Læknar á Princess Royal-sjúkrahúsinu framkvæmdu upphaflega ómskoðun til að athuga hvort hann væri með eistnakrabbamein . Hins vegar uppgötvuðu þeir harða, bólgna bláæð á bak við stækkaða eistað, sem benti til þess að hugsanlega væri vandamál með nýrun.
Frekari rannsóknir, þar á meðal sneiðmyndataka, leiddu síðan í ljós stórt æxli og Houliston greindist með nýrnafrumukrabbamein. Læknar komust að því að æxlið hafði verið að þrýsta á magann á honum, sem skýrði ógleðina og lystarleysið sem hann hafði verið að upplifa.
Houliston gekkst undir sjö og hálfrar klukkustundar aðgerð í júlí til að fjarlægja sýkt nýra og æxli, sem skildi eftir sig 14 tommu ör í kringum búkinn. „Þetta er allavega frekar flott; þetta lítur út eins og hákarlarárás,“ sagði Houliston kankvís eftir aðgerðina.
Því miður var honum einnig sagt að ekki væri hægt að meðhöndla krabbameinið sem hann var að glíma við með krabbameinslyfjameðferð eða geislameðferð og að meðallifunartími í hans tilfelli væri fjögur ár.
Houliston, sem á í staðinn að gangast undir ónæmismeðferð, hefur staðhæft að hann sé staðráðinn í að berjast við sjúkdóminn. „Fjögur ár eru ekki langur tími, en ég ætla ekki að gefast upp. Ég hef einu sinni sigrað mjög sjaldgæfa tegund krabbameins. Þetta er frekar sjaldgæft og ég mun sigra það aftur.“
Hann lifði áður af rákvöðvakvilla eftir að hafa fengið sjaldgæft æxli í vinstra eyra þegar hann var aðeins sex ára gamall.
„Þetta er bara þannig. Ég get ekkert gert annað en að halda áfram, vera jákvæður og berjast gegn því. Það er enginn tilgangur að vera að velta sér upp úr þessu og hafa áhyggjur af því; maður verður bara að lifa lífinu eins vel og maður getur og taka því sem maður fær.“
Fjölskylda hans hefur síðan hleypt af stokkunum GoFundMe söfnun til að hjálpa til við að fjármagna einstaka ferð til Disneyland og safnað þúsundum punda.
Rob hefur einnig sett sér það markmið að snúa aftur til vinnu og að lokum komast aftur á rúgbývöllinn. „Gefstu ekki upp, settu þér markmið og taktu lítil skref.“