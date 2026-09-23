Hvað er Pútín að undirbúa? Þrjú atriði vekja sérstaka athygli

Hvað ætlar Vladimír Pútín Rússlandsforseti sér að gera á næstu mánuðum? Sú spurning verður sífellt áleitnari á sama tíma og athyglisverð teikn eru á lofti í Rússlandi og við austurjaðar NATO.
Mark Almond, forstöðumaður Crisis Research Institute í Oxford, segir þrjú atriði sérstaklega vekja athygli og óttast að Rússlandsforseti kunni að vera að undirbúa frekari stigmögnun.
Í grein í Daily Mail bendir Almond á mögulega stórfellda herkvaðningu í Rússlandi, aðgerðir við landamæri Eistlands og umfangsmiklar heræfingar Hvíta-Rússlands nærri Póllandi og Litáen. Hann telur að þegar þetta sé skoðað í samhengi vakni spurningar um hver næstu skref Pútíns verði.
Möguleg herkvaðning
Almond er sagnfræðingur, rithöfundur og fjölmiðlaskýrandi sem hefur meðal annars sérhæft sig í málefnum Mið- og Austur-Evrópu. Tekið skal fram að um er að ræða greiningu hans á stöðu mála í innrásarstríði Rússa.
Fyrsta atriðið sem hann nefnir er möguleg fjölgun í rússneska hernum. Volodímír Selenskí Úkraínuforseti hefur haldið því fram að Rússar undirbúi nú hraða herkvaðningu og stefni að því að kalla allt að 300 þúsund manns til viðbótar í herinn fyrir árslok.
Almond bendir jafnframt á að rússneskum hershöfðingjum hafi verið gert að afla ítarlegri upplýsinga um varaliðsmenn, meðal annars um dvalarstað þeirra og hversu reiðubúnir þeir séu til herþjónustu. Þá hefur verið lagt fram frumvarp sem gerir ráð fyrir háum sektum á rússnesk fyrirtæki sem ekki styðja við stríðsreksturinn eða torvelda herkvaðningu.
Öflugri varnir við landamæri Eistlands
Annað atriðið snýr að landamærum Rússlands og Eistlands. Rússneska öryggisþjónustan FSB setti um síðustu helgi takmarkanir á ferðir á tveimur svæðum við landamærin. Þá segir Almond að Rússar séu að koma upp varnarvirkjum við bakka Narva-fljóts, sem markar hluta landamæra ríkjanna.
Almond gengur svo langt að velta því upp hvort aðgerðirnar geti tengst undirbúningi fyrir mögulegar hernaðaraðgerðir gegn Eistlandi. Eistland hefur verið aðili að NATO frá árinu 2004 og árás á landið gæti því virkjað 5. grein Atlantshafsbandalagsins um sameiginlegar varnir.
Heræfingar Belarús
Þriðja atriðið eru umfangsmiklar heræfingar Belarús nærri landamærum Póllands og Litáens. Æfingarnar stóðu yfir í fjóra daga og tóku meðal annars skriðdrekasveitir þátt í þeim.
Sérstaka athygli vekur að æfingarnar fóru fram nærri svonefndu Suwalki-hliði, um 65 kílómetra löngu landsvæði milli Hvíta-Rússlands og Kalíníngrad sem tilheyrir Rússlandi. Svæðið er hernaðarlega mikilvægt þar sem það tengir Eystrasaltsríkin við önnur NATO-ríki á landi.
Almond bendir á að ef Rússar næðu Suwalki-hliðinu á sitt vald í átökum myndi það rjúfa þessa landtengingu Eystrasaltsríkjanna við önnur NATO-ríki. Hann segir jafnframt að rússneskum dróna hafi fyrr í mánuðinum verið flogið yfir svæðið í átt að Kalíníngrad, að því er virðist til að kanna loftvarnir NATO.
Ekki endilega hefðbundin innrás
„Þróunin virðist vera öll í sömu átt,“ skrifar Almond eftir að hafa farið yfir atriðin þrjú.
Hann telur þó að möguleg stigmögnun þurfi ekki að felast í hefðbundinni innrás í NATO-ríki. Hún gæti þess í stað birst í formi netárása, hryðjuverka sem nytu stuðnings ríkisins, sviðsettra árása eða upplýsingaóreiðu sem ætlað væri að grafa undan samstöðu Evrópuríkja.
„Til skemmri tíma virðist slík stigmögnun fjölþáttaaðgerða líklegust,“ skrifar Almond.
Hann telur að Pútín geri sér grein fyrir því að Rússar geti ekki haldið uppi allsherjarstríði við Evrópu eins og staðan er núna og kunni þess í stað að freista þess að veikja samstöðu NATO áður en lengra verður haldið.
Almond lýkur greininni á afdráttarlausum nótum.
„Pútín er áhættusækinn. Eftir fjögurra ára kyrrstöðu í Úkraínu er hinn aldraði forseti að skipuleggja næsta skref sitt. Aðeins tíminn mun leiða í ljós hvort hann gæti kveikt átök sem myndu fljótt breiðast út um álfuna.“