Handtekinn í fimmta sinn síðan hann vann rúma 20 milljarða

Bandaríkjamaðurinn James Farthing, sem vann 167,3 milljónir dala í Powerball-lottóinu í apríl í fyrra, hefur verið handtekinn í fimmta sinn frá því hann datt í lukkupottinn.
Farthing, sem er 51 árs, var handtekinn aðfaranótt sunnudags eftir að lögreglumenn fundu hann sofandi í gangsettum Ford Mustang á bílastæði við verslun Walmart í Georgetown í Kentucky. People greinir frá þessu.
Lögreglu hafði áður borist tilkynning um bíl sem var stopp á miðjum gatnamótum. Þegar lögreglumenn komu að bílnum svaf Farthing einn í farþegasætinu og þurftu þeir að banka ítrekað á rúðuna til að vekja hann.
Að sögn lögreglu var Farthing rauðeygður og þvoglumæltur og átti erfitt með að halda jafnvægi. Hann hélt því fram að kona hefði ekið honum á bílastæðið og farið, en upptökur úr öryggismyndavélum munu ekki hafa stutt þá frásögn. Farthing var handtekinn vegna gruns um ölvun á almannafæri.
Farthing vann stærsta Powerball-vinning sem komið hefur á miða í Kentucky í apríl 2025, en upphæðin nam rúmum 20 milljörðum króna á þáverandi gengi. Aðeins nokkrum dögum síðar var hann handtekinn í Flórída eftir átök á hóteli þar sem hann var meðal annars sakaður um að hafa sparkað í lögreglumann.
Síðan hefur hann þrívegis verið handtekinn til viðbótar, meðal annars vegna gruns um innbrot og heimilisofbeldi. Farthing hefur neitað sök í heimilisofbeldismálinu.