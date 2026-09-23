62 ára kona í Colorado Springs, Colorado, Bandaríkjunum, hefur verið ákærð fyrir annars stigs morð, fyrir að spilla sönnunargögnum og eiga við lík, í kjölfar þess að hún tilkynnti um lát eiginmanns síns, sem raunar hafði verið látinn í marga mánuði.
Konan, Sheldon „Shelley“ Wilson, kom á lögreglustöð 19. september ásamt dóttur sinni og tilkynnti að eiginmaður hennar væri látinn. Hún sagði við lögreglumenn: „Það eru engin orð til að lýsa því sem þið eruð að fara að komast að.“
Þegar lögregla kom á heimilið fannst þar sterk lykt. Í bílskúrnum fundust tveir stórir plastkassar með ruslapokum. Í öðrum þeirra voru líkamsleifar og lokað hafði verið fyrir hinn með límbandi.
Í yfirheyrslu sagðist Wilson mögulega hafa beitt eiginmann sinn ofbeldi, einhvern tíma þegar hún var undir áhrifum áfengis, en hún myndi ekki eftir því. Hún sagði að hún hefði drukkið fjóra áfenga drykki á afmælisdegi eiginmannsins í mars. Morguninn eftir hefði hún fundið hann meðvitundarlausan. Hún viðurkenndi síðar að hafa sundurhlutað lík hans nokkrum mánuðum eftir andlátið. Þegar lögregla spurði hana hvort hún hefði banað manninum svaraði hún að hún væri hrædd um að svo gæti verið.
Samkvæmt gögnum málsins hafði Wilson sagt dóttur sinni, sem býr í næsta húsi, að eiginmaður hennar hefði farið út úr Colorador-ríki til að heimsækja ættingja. Hún viðurkenndi einnig að hafa haldið áfram að innheimta almannatryggingagreiðslur hans eftir andlátið.
Lögregla hafði að sögn brugðist við 18 útköllum á heimili Wilson-hjónanna frá árinu 2024. Margir ættingjar höfðu jafnframt sakað Wilson um að beita eiginmann sinn ofbeldi.
Í yfirheyrslunni spurði Wilson lögreglumennina: „Get ég bara játað? Hvernig virkar það?“
Nafn eiginmanns hennar hefur ekki verið birt.
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