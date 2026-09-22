Ótrúlegt myndband af veitingastað: Þjónninn stöðvaði árásina – Byssumaðurinn fær tæplega 25 ár

Fyrrverandi lögmaður sem reyndi að myrða fyrrverandi eiginkonu sína á veitingastað í Toledo í Ohio, en var yfirbugaður af þjóni á staðnum, hefur verið dæmdur í tæplega 25 ára fangelsi.
Matthew Exton, 43 ára fyrrverandi lögmaður, var í gær dæmdur í allt að 24 og hálfs árs fangelsi fyrir að hafa reynt að skjóta fyrrverandi eiginkonu sína á veitingastaðnum Sabira 11. apríl 2025.
Exton beindi byssu að konunni af stuttu færi þar sem hún sat ásamt móður sinni. Hann tók í gikkinn en ekkert skot hljóp úr byssunni þar sem öryggisstillingin var enn á.
Áður en Exton náði að reyna aftur réðst þjónninn Tracy Cole að honum og yfirbugaði hann. Starfsmenn veitingastaðarins og gestir afvopnuðu Exton og héldu honum niðri þar til lögregla kom á vettvang.
Exton, sem flutti mál sitt sjálfur fyrir dómi, hélt því fram að málið væri pólitískt og að hann hefði aldrei ætlað að meiða neinn. Hann sagðist aðeins hafa ætlað að hræða fyrrverandi eiginkonu sína til að fá hana til að hraða sölu á húsi sem þau höfðu átt saman.
Saksóknarar höfnuðu þeirri skýringu og sögðu Exton hafa verið hársbreidd frá því að valda manntjóni inni á troðfullum veitingastað.
Gary Cook dómari lét spila upptökur úr öryggismyndavélum veitingastaðarins í dómsalnum. Hann benti sérstaklega á myndskeið þar sem Exton sést reyna að taka byssuna af öryggi eftir að hún hleypti ekki af og sagði það sýna fram á ásetning hans.
„Þetta er óhugnanlegasta augnablikið,“ sagði Cook. „Þú skilur ekki hvers vegna byssan hleypti ekki af og reynir að taka öryggið af.“
Við ákvörðun refsingarinnar í gær hafnaði dómarinn einnig beiðni Extons um að fresta málinu svo hann gæti rætt við lögreglu um að fá Cole ákærðan fyrir tilraun til manndráps og stórfellda líkamsárás.