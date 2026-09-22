Myrti vin sinn af því hann skilaði ekki bílnum hans

Matthew Weldon, fertugur maður í Pinellas-sýslu í Florida, Bandaríkjunum, hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð, fyrir að berja og höggva vin sinn til ólífis með exi, vegna þess að vinurinn skilaði honum ekki bílnum hans á réttum tíma.
Það var í 21. maí árið 2024 sem maður hringdi í Neyðarlínuna og sagði að nágranni sinn, Matthew Weldon, hefði játað fyrir sér morð. Viðbragðsaðilar sem komu á vettvang sáu Weldon fyrir utan heimili sitt, þakinn blóði. Hann sagði: „Hann er dáinn. Hann er þarna inni.“
Inni í húsinu fannst hinn látni, Carroll Bryan, 49 ára gamall. Á líkinu voru miklir áverkar eftir exina sem Weldon hafði beitt í árásinni. Weldon var handtekinn og ákærður fyrir morð.
Við rannsókn málsins kom í ljós að Weldon hafði lánað hinum látna bíl sinn, Jaguar jeppa. Carroll Bryan skilaði hins vegar ekki jeppanum á tilsettum tíma og raunar ekki fyrr en eftir að Matthew Weldon hafði tilkynnt hann til lögreglu. Lögreglumaður hringdi þá í Bryan og skipaði honum að skila bílnum. Hann lést daginn sem hann varð við þeirri skipun.
Gögn úr myndbandseftirlitsvélum sýna Weldon taka upp morðvopnið, exina, en morðið sjálft var ekki fangað á eftirlitsmyndavélar.
Eftir morðið gekk Weldon út til nágranna síns og sagðist þurfa að leita ráða hjá honum vegna þess að hann hefði orðið manni að bana. Nágranninn hringdi þá í neyðarlínuna.
Þann 4. september síðastliðinn var Matthew Weldon fundinn sekur um fyrstu gráðu morð. Þann 18. september var hann dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn.
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