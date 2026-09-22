Læknir sem sakaði Lucy um morð segist ekki viss um að neinn glæpur hafi verið framinn

Læknir sem var á meðal þeirra fyrstu sem vörpuðu grun á hjúkrunarfræðinginn Lucy Letby telur að rétt að málið gegn henni verði endurupptekið fyrir dómstólum. Hann grunar núna að hún hafi ekki framið neinn glæp.
Lucy Letby afplánar 15 lífstíðardóma eftir að hafa verið sakfelld fyrir sjö morð og átta morðtilraunir á nýburum á vökudeild Countess of Chester sjúkrahússins í Chester á Englandi. Lucy hefur ávallt neitað sök í málinu og ýmsir sérfræðingar hafa lýst efasemdum um sekt hennar. Í ágústmánuði síðastliðnum ákvað ákæruvaldið að gefa ekki út frekari ákærur gegn henni vegna rannsóknar lögreglu á dauða sex annarra barna. Lucy hefur verið talin hafa myrt nýburana með því að sprauta lofti inn í blóðrás þeirra.
Dr. John Gibbs, sérfræðingur í barnalækningum og fyrirverandi ráðgjafi á Countess of Chester sjúkrahúsinu, var á meðal þriggja sérfræðinga sem gáfu út álit sem leiddi til handtöku og ákæru gegn Lucy. Í nýrri heimildarmynd og annarri umfjöllun hafa verið leiddar líkur að því að Lucy hafi verið gerð að blóraböggli í málinu og raunveruleg dánarorsök barnanna hafi verið vanræksla og slök mönnun á sjúkrahúsinu.
Í viðtali við The Sun segir Gibbs, sem er sestur í helgan stein, að það kunni að vera mest viðeigandi fyrir alla málsaðila að rétta í málinu að nýju. Hann segir: „Ef það er svo að Lucy Letby sé bak við lás og slá fyrir glæpi sem hún framdi ekki, þá er það augljóslega skelfilegt.“ – Hann segir ennfremur: „Ef það var ekki Letby, tel ég þá að einhver annar hafi unnið þeim mein? Nei, það geri ég ekki.“ Segir hann mögulegt að enginn glæpur hafi verið framinn í málinu, enginn hafi valdið skaða að yfirlögðu ráði.
Nýlega var birt rannsóknarskýrsla eftir dómarann Karthryn Thirlwall um málið. Þar er ekki tekin afstaða til sektar eða sakleysis Lucy Letby en á hinn bóginn er það gagnrýnt harðlega hvernig stjórnendur sjúkrahússins brugðust við auknum ungbarnadauða á deildinni og áhyggjum lækna af Lucy. Segir að mögulega hefði verið hægt að bjarga þremur börnum sem dóu og vernda sjö önnur fyrir ofbeldi ef brugðust hefði verið við áhyggjum starfsfólks og gripið fyrr inn í. Lagðar eru til ýmsar úrbætur, t.d.aukin uppsetning á myndeftirlitsbúnaði á deildinni.
Árið 2025 voru birtar niðurstöður rannsóknar 14 sérfræðinga þess efnis að Lucy hafi ekki myrt börnin heldur megi rekja dauða þeirra til vanrækslu á spítalanum.
Sjá einnig: Teymi sérfræðinga segir að hryllilegt réttarmorð hafi verið framið á Lucy Letby