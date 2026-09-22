Harmleikur í fjölskyldufríinu: Breskur faðir játar eftir hörmulegt slys á fimm stjörnu hóteli

Breski fjölskyldufaðirinn Joshua Foster hefur játað að hafa valdið dauða tveggja ára sonar síns sem féll út um glugga á fjórðu hæð lúxushótels á Kýpur í sumar.
Foster, sem er 37 ára og starfar sem stjórnandi á sviði gervigreindar hjá KPMG, var í fríi með fjölskyldu sinni á fimm stjörnu hóteli nærri Pafos þegar harmleikurinn varð þann 12. júlí síðastliðinn.
Samkvæmt frásögn Fosters setti hann son sinn á gluggakistu á meðan þeir biðu eftir lyftu. Hann taldi að glugginn væri lokaður en svo reyndist ekki vera. Drengurinn féll aftur fyrir sig út um gluggann og niður um tíu metra. Hann var úrskurðaður látinn við komuna á sjúkrahús.
Foster var handtekinn nokkrum klukkustundum síðar, grunaður um að hafa valdið dauða með gáleysislegu athæfi. Hann sat í gæsluvarðhaldi í átta daga áður en honum var sleppt gegn tryggingu.
Samkvæmt breskum miðlum játaði Foster sök fyrir héraðsdómi í Pafos í dag og verður refsing ákveðin 5. október. Hann á yfir höfði sér allt að fjögurra ára fangelsi, en samkvæmt Daily Mail gæti refsingin einnig orðið mun vægari.
Lögmaður hans, Alexandros Alexandrou, hafði farið fram á að málið yrði fellt niður af mannúðarástæðum. Ríkissaksóknari Kýpur hafnaði þeirri beiðni í síðustu viku, á þeim degi sem sonur Fosters hefði orðið þriggja ára.
Alexandrou segir Foster hafa ákveðið að játa til þess að ljúka málinu og komast aftur til fjölskyldu sinnar.
„Hann ákvað í gærkvöldi að játa sök til þess að ljúka þessu máli og takast á við þá refsingu sem honum verður gerð,“ sagði lögmaðurinn. Mikilvægast fyrir Foster væri að komast heim, syrgja son sinn og styðja eiginkonu sína og fimm ára dóttur þeirra.