Forviða netverjar segja fund í Pentagon merki um hnignun Bandaríkjanna - „Við erum ekki alvarleg þjóð“

Áhrifavaldarnir og bræðurnir Jake og Logan Paul heimsóttu höfuðstöðvar bandaríska varnarmálaráðuneytisins, Pentagon, í síðustu viku og ávörpuðu þar hermenn og lofuðu þá fyrir þjónustu þeirra í þágu lands og þjóðar. Þessi heimsókn hefur vakið töluverða athygli en sumir bandarískir netverjar telja þetta merki um hnignun bandaríska þjóðfélagsins. Ekki liggur fyrir hver bauð bræðrunum í Pentagon en þeir hittu þar fyrir varnarmálaráðherrann Pete Hegseth sem sagði áhrifavaldana mætta til að hitta „stríðsmenn“ Bandaríkjanna.
Samskiptafulltrúi ráðuneytisins segir í svörum til military.com að ráðuneytið hafi stolt tekið á móti bræðrunum sem fengu skoðunarferð um Pentagon, vottuðu fórnarlömbum hryðjuverkanna 9. september 2001 virðingu sína og tóku stuttan fund með ráðherranum.
„Ráðuneytið er þakklátt fyrir heimsókn þeirra og stuðning þeirra við herinn“
Ráðuneytið vildi þó ekki svara spurningum um hver hefði staðið fyrir uppákomunni, hvers vegna Paul-bræðurnir urðu fyrir valinu né hvort ráðherra hefði lagt blessun sína yfir þetta allt saman.
Að sögn miðilsins hefur heimsóknin verið harðlega gagnrýnd, þar með talið af aðilum innan hersins sem og aðilum með reynslu af þjóðaröryggismálum. Sem dæmi má nefna fyrrum þingmann Repúblikana, Adam Kinzinger, en hann er með tveggja áratuga reynslu úr hernum á bakinu og skrifar á X: „Við erum ekki alvarleg þjóð á þessari stundu.“
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YouTube-stjarnan Philip DeFranco segir að ríkisstjórninni hafi enn og aftur tekist að verða bandarísku þjóðinni til skammar með nýjum og óvæntum hætti.
We aren’t a serious country at the moment https://t.co/2AETFnTUBc
— Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦 (@AdamKinzinger) September 20, 2026
The Iranians are terrified https://t.co/MdIrRlUjTW
— Tom Nichols (@RadioFreeTom) September 20, 2026
Every day this administration manages to embarrass the country in a new unexpected way. https://t.co/g2uQFdr0TZ
— Philip DeFranco 👊🏻 (@PhillyD) September 20, 2026
Kjósið trúð og fáið sallan sirkusinn
Margar athugasemdir hafa verið ritaðar í þessum anda. Hér eru örfá dæmi:
- „Ertu að segja mér að þetta sé ekki brandari úr Saturday Night Live?“
- „Kjósið trúð og þið fáið allan sirkusinn“
- „Er þetta satíra?“
- „Er þetta ekki frétt frá The Onion?“
- „Hvað var Kid Rock upptekinn?“
Margir hafa eins nefnt kvikmyndina Idiocracy frá árinu 2006, háðsádeilu sem gerist í meðalgreindur maður vaknar 500 árum í framtíðinni í samfélagi sem hefur forheimskast. Gagnrýnin hugsun er úr sögunni og neysluhyggjan er allsráðandi. Forseti Bandaríkjanna er glímukappi og klámleikari sem leggur meiri áherslu á sjónarspil, svo sem með því að skjóta af byssum, heldur en raunveruleg stefnumál. Meðalmaður nútímans reynist því afburðagreindur í framtíðarsamfélagi heimskra.
Svarar fullum hálsi
Jake Paul hefur nú brugðist við gagnrýninni og furðar sig á því að fólk hafi látið þessa saklausu vettvangsferð bræðranna fara í taugarnar á sér.
„Spáið í því hvað ameríski draumurinn er í alvörunni galinn. Tveir bræður með myndavél og sturlaðan metnað geta byggt upp fyrirtæki, tekið þátt í keppnum á stærstu sviðum heimsins, verið með hundruð manna í vinnu, fjárfest í framtíð þjóðarinnar og svo dag einn gengið inn í Washington og setið þar andspænis leiðtogunum. Það ætti að veita fólki innblástur frekar en að móðga það. Washington tilheyrir ekki málsmetandi aðilum. Það tilheyrir ekki fræga fólkinu. Það tilheyrir ekki stjórnmálamönnum. Það tilheyrir bandarísku þjóðinni. Og hvort sem fólk elskar mig eða hatar mun ég halda áfram að mæta. Halda áfram að læra. Halda áfram uppbyggingu. Halda áfram að fjárfesta í bandarískum fyrirtækjum. Halda áfram að skapa störf. Halda áfram að styðja við bandaríska nýsköpun. Halda áfram að hitta fólkið sem vinnur erfiðisvinnuna. Halda áfram að gefa mér færi. Og halda áfram að gera þessa þjóð sterkari en áður.“
America is not a spectator sport
Apparently Logan and I going to Washington meeting with the Vice President, the Secretary of the Treasury, the Secretary of War, and other leaders of this country really pisses some people off
Good.
Because I’d rather be in the room asking… pic.twitter.com/f3p71yDNgu
— Jake Paul (@jakepaul) September 21, 2026
Well done, America. We have reached the bottom. pic.twitter.com/6RJOYAENvq
— Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) September 20, 2026
Idiocracy didn't go far enough https://t.co/E2dKGVXIAH
— MeidasTouch (@MeidasTouch) September 20, 2026
We have literally stepped into the movie “Idiocracy”…
I want OFF this ride.
Immediately. https://t.co/s669T2fkEU
— The Patriot Voice (@TPV_John) September 21, 2026
If someone told me this is a scene from Idiocracy 2 I'd believe it. pic.twitter.com/De941edGUa
— notsoErudite (@notsoErudite) September 21, 2026
Well we officially need to move Idiocracy from the comedy section to the documentary section. https://t.co/OpX9Tp0H4Y
— ARMSLIST.com (@armslist) September 21, 2026