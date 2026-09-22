Dularfullt hvarf Gus enn óleyst – Amman varpar fram óhugnanlegri kenningu

Fjölskylda hins fimm ára gamla Gus Lamont, sem hvarf sporlaust af afskekktri bújörð í Suður-Ástralíu fyrir tæpu ári, hyggst nú leita í arnarhreiðrum á svæðinu í von um að finna ummerki um drenginn.
Gus var fjögurra ára þegar hann sást síðast leika sér nærri heimili fjölskyldunnar skammt frá Yunta þann 27. september 2025. Umfangsmikil leit hófst í kjölfarið en ekkert hefur spurst til hans síðan.
Josie Murray, amma drengsins, segir í samtali við 7News að fjölskyldan ætli nú að kanna arnarhreiður á jörðinni. Ástæðan er sú kenning að stór örn kunni að hafa tekið drenginn.
„Það ætti að skoða þennan möguleika með örninn. Það er afar ólíklegt, en það er ekki útilokað,“ sagði Murray.
Hún telur þó sjálf að önnur skýring sé líklegri.
„Ég held að einhver hljóti að hafa tekið hann – ekkert annað gengur upp.“
Hvarf Gus hratt af stað umfangsmestu leitaraðgerð í sögu Suður-Ástralíu. Lögreglumenn, frumbyggjar með sérþekkingu á að rekja slóðir og fjöldi sjálfboðaliða tóku þátt í leitinni. Lögregla hefur síðan margsinnis snúið aftur á hina afskekktu jörð, en án árangurs. Engar vísbendingar hafa komið fram um örlög drengsins.
Murray heldur því fram að lögregla líti nú á hana sem eina grunaða aðilann í málinu eftir að aðrar kenningar hafi verið útilokaðar. Hún neitar alfarið að hafa átt þátt í hvarfi barnabarns síns.
„Þeir hafa sagt að þeir telji ekki að ég hafi meitt hann. Þeir telja að ég hafi grafið hann – það er ein af kenningunum sem þeir eru að vinna með,“ sagði hún áður í viðtali við Spotlight.
Murray segir það þreytandi að lögregla verji tíma í að rannsaka hana þegar hún telji að kraftarnir ættu að fara í að komast að því hvað raunverulega varð um Gus.
Nú styttist í að ár verði liðið frá hvarfinu. Samkvæmt 9News er von á yfirlýsingu frá foreldrum drengsins áður en ár verður liðið frá hvarfi hans. Þá kemur fram að lögregla vilji ná því fram að verðlaunafé verði boðið fyrir upplýsingar sem gætu varpað ljósi á málið.