Átta dagar í aftöku Christu Pike – Setur fram óvenjulega kröfu

Aðeins átta dagar eru þar til Christa Pike verður tekin af lífi í Tennessee í Bandaríkjunum, að því gefnu að ekki verði gripið inn í á síðustu stundu. Pike, sem er fimmtug, segist skelfingu lostin og getur vart sofið vegna þess sem bíður hennar.
Til stendur að taka Pike af lífi með banvænni sprautu þann 30. September næstkomandi. Verði aftakan framkvæmd verður hún fyrsta konan sem tekin er af lífi í Tennessee frá árinu 1819.
Lögmenn hennar hafa lagt fram 226 blaðsíðna náðunarbeiðni til Bill Lee, ríkisstjóra Tennessee, og freista þess að fá dauðarefsingunni breytt í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn en óvíst er hvort þeir muni hafa erindi sem erfiði.
Vill aðeins konur í aftökuteymið
Í frétt News.com.au kemur fram að Pike hafi óskað eftir því að konur einar sjái um aftökuna verði af henni. Lögmenn hennar segja ástæðuna þá að Pike glími við áfallastreituröskun eftir alvarlegt ofbeldi og kynferðislega misnotkun sem hún varð fyrir sem barn.
Hún hefur einnig reynt að fá því framgengt að verða hengd í stað þess að fá banvæna sprautu. Lögmenn hennar segja Pike vera með sjaldgæfan blóðsjúkdóm sem geti gert erfiðara að finna æð og aukið hættuna á því að aftakan verði langdregin og sársaukafull.
„Taugarnar mínar eru í tætlum“
Pike lýsti líðan sinni nýlega í heimildarmyndinni Christa Pike’s Last Fight to Stop Her Execution.
„Taugarnar mínar eru í tætlum. Þegar mér tekst að sofa er eins og heilinn éti sjálfan sig,“ sagði Pike og bætti við að hún fengi hræðilegar martraðir.
„Það versta hefur verið að þau sögðu mér frá þessu með árs fyrirvara. Þannig hef ég vaknað á hverjum degi og lifað með þessa hugsun allan daginn, á hverjum einasta degi, hverja einustu vökustund.“
Sjá einnig: Barnamyndin sem gæti komið í veg fyrir að Christa Pikes verði tekin af lífi
Var 18 ára þegar hún myrti Slemmer
Pike var dæmd til dauða fyrir morðið á Colleen Slemmer árið 1995. Þær voru báðar nemendur við Job Corps-menntamiðstöðina í Knoxville þegar Pike, þá 18 ára, lokkaði Slemmer á afvikinn stað ásamt þáverandi kærasta sínum, Tadaryl Shipp, og öðrum nemanda.
Slemmer var þar beitt gríðarlegu ofbeldi og að lokum myrt. Samkvæmt dómsgögnum var hún meðal annars barin, skorin á háls og fimmarma stjarna rist í líkama hennar.
Pike játaði aðild sína að morðinu skömmu eftir að lík Slemmer fannst. Hún hafði þá tekið með sér hluta úr höfuðkúpu fórnarlambsins sem minjagrip.
Kærasti Pike og samverkamaður, Tadaryl Shipp, var 17 ára þegar morðið var framið og gat því ekki fengið dauðadóm samkvæmt lögum.
Vísa til erfiðrar æsku
Í náðunarbeiðni Pike er meðal annars vísað til alvarlegrar misnotkunar sem hún varð fyrir frá unga aldri, geðrænna veikinda hennar og þess að hún hafi setið í einangrun í um þrjá áratugi.
Lögmenn Tennessee-ríkis hafa hins vegar mótmælt því og segja að ekki séu nægilegar forsendur fyrir því að stöðva aftökuna.
Verði ekkert að gert mun Pike vakna klukkan 5.30 að morgni 30. september, þrífa klefa sinn, fara í sturtu og fá síðustu máltíð sína. Hún fær síðan að hitta fjölskyldu sína eða ræða við prest áður en hún verður flutt í aftökuklefann.