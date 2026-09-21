Ný mynd af Loch Ness-skrímslinu sýnir „fjölskyldu Nessie“

Þjóðsagan um Loch Ness skrímslið, sem einnig er kallað „Nessie“, hefur lifað góðu lífi í margar aldir í Skotlandi, en nú telja aðdáendur Nessie að þeir hafi loksins sannað tilvist hennar í gegnum Google Earth.
Kona að nafni Julie Fraser sá fyrirbæri í vatninu, tók myndir og sendi til The Official Loch Ness Monster Sightings Register.
„Tilhugsunin um litla fjölskyldu af Nessies er svo spennandi,“ sagði Fraser. „Ég er að skipuleggja heimsókn til Inverness síðar á árinu og var bara að fikta í Google Earth þegar ég sá þessi þrjú fyrirbæri. Ef við skoðum myndirnar betur og stækkum þær, þær líta ekki út eins og bátar, heldur eins og hvalir eða eitthvað álíka með boga á bakinu.“
Fraser telur að þetta geti ekki verið bátar á vatninu, því þá skortir þá einkennandi V-laga öldu sem venjulega myndast af skipum á hreyfingu þegar þau eru skoðuð úr geimnum. Myndin sýnir einnig tímastimpil frá árinu 2026, sem gefur til kynna að hún hafi verið tekin í vor eða sumar.
„Ég er ekki neinn kjáni. Ég þekki þetta líklega ekki eins vel og heimamenn en þetta lítur klárlega út fyrir að vera eitthvað þýðingarmikið,“ segir Fraser.
Samkvæmt skránni hefur þetta ár verið með hátt sjónarhlutfall. Hingað til hafa verið þrjár skráningar þar sem fólk telur sig sjá Nessie á netinu, 14 fundir í eigin persónu og tvær Nessi voru teknar upp með vefmyndavél.
Sagan um Loch Ness-skrímslið á skoska hálendinu nær allt aftur til 6. aldar, þegar írski munkurinn Kólumba rak vatnadýr á brott eftir að það réðst á sundmann í Ness-ánni. Í aldaraðir eftir þennan tíma var haldið fram að illgjarnir „kelpíur“ eða vatnsandar byggju í dýpri vötnum Skotlands. Talið er að sumar þessara sagna hafi varðveitt Nessie-þjóðsöguna.
Hins vegar var það á 20. öldinni sem Nessie-æðið hófst af alvöru. Árið 1933 var nýr vegur lagður nálægt strönd Loch Ness, sem jók til muna aðgengi og sýnileika að stærsta lóni Skotlands að rúmmáli.
Hótelráðskona að nafni Aldie Mackay vakti mikla athygli þegar hún greindi frá risavöxnu hvallíku dýri sem skvettist í tjörninni. Skömmu síðar virtust frásagnir hennar hafa verið staðfestar af hjónum sem héldu því fram að þau hefðu séð forsögulega veru renna yfir nýja veginn áður en hún hvarf í vatnið. Þá var ímyndunarafl almennings komið á flug. Daily Mail birti hina helgimynda svart-hvítu mynd af glæsilegum hálsi sem rís upp úr öldum vatnsins.
Í mörg ár var þessi mynd talin óyggjandi „sönnun“ fyrir tilvist dýrsins af aðdáendum Nessie.
Vísindamenn hafa leitað skýringa á því hvað skepnan gæti verið. Ein kenning bendir til þess að Nessie gæti verið forsögulegt sjávarskriðdýr sem kallast plesiosaur sem einhvern veginn lifði af frost lónsins á fyrri ísöldum. Aðrir benda á DNA-sönnunargögn um ál sem lifir í lóninu, sem gætu bent til þess að Nessie sé í raun risaáll. Hins vegar hafa gagnrýnendur bent á að þótt risaálar geti orðið allt að 4 metrar að lengd geti evrópskir álar aðeins orðið 1,5 metrar. Þriðja kenningin er mun leiðinlegri. Margar sýnir af dýrinu eru útskýrðar sem náttúrufyrirbæri, eins og fljótandi trjábolir og syndandi dádýr eða sjónhverfingar frá ljósi sem endurkastast af vatnsöldum og straumum.
Þótt Nessie hafi forðum daga verið sögð grimmt og ógnvekjandi skrímsli, er henni í dag lýst sem blíðum og vingjarnlegum goðsagnakenndum verndara Loch Ness.