Jólasveinn grunaður um að reyna að brjóta gegn barni

75 ára maður í bænum Ticonderoga í New York ríki var handtekinn þann 5. september, sakaður um tilraun til að koma á kynferðislegum samskiptum við barn.
Maðurinn heitir Clarence Russell en rannsókn lögreglu leiddi í ljós að hann hafði reynt að fá barn undir 15 ára aldri til að hitta sig. Var hann í samskiptum við barnið í gegnum internetið. Er hann ákærður fyrir tilraun til nauðgunar gagnvart ólögráða einstaklingi.
Málið hefur vakið athygli eftir að aðstandendur Russell greindu fjölmiðlum frá því að hann starfaði áður hjá Santa's Workshop, jólaskemmtigarði í New York. Þar hefur hann klætt sig upp í jólasveinabúning og skemmt gestum.
Forsvarsmenn Santa's Workshop segja að Russell hafi ekki starfað í skemmtigarðinum síðan 2025 og hafi engin tengsl lengur við félagið sem rekur garðinn.
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