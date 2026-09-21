Hinn grunaði í máli Madeleine McCann varpar sprengju um kvöldið sem hún hvarf

Þjóðverjinn Christian Brueckner, maðurinn sem er grunaður um að hafa banað Madeleine McCann, ætlar að gefa út æviminningar sínar en hann hefur neitað að hafa banað ungu bresku stúlkunni sem hvarf í Portúgal fyrir rúmum 19 árum.
Brueckner hefur lengi legið undir grun um að hafa rænt litlu stúlkunni af hótelherbergi fjölskyldu hennar í Algarve í Portúgal árið 2007, en hann er margdæmdur kynferðisbrotamaður sem hefur hlotið dóma fyrir aðra glæpi sem hann framdi í Portúgal, þar með talið nauðgun aldraðrar konu en fyrir það brot sat Brueckner inni fyrir allt þar til í september á síðasta ári.
Lögregluembætti í Portúgal, Þýskalandi og Bretlandi hafa öll freistað þess að leiða líkur að því að Brueckner sé sekur, en hingað til hefur ekki tekist að ákæra hann.
Nú hefur Brueckner viðurkennt að hafa verið nærri hótelherbergi McCann-fjölskyldunnar kvöldið sem Madeleine litla hvarf. Hann segist hafa verið tæplega 140 metrum frá vettvangi þetta kvöld á sendiferðabifreið. Hann hafi verið með fíkniefni á sér og verið stöðvaður í þrígang af lögreglu.
„Ég var á ströndinni, skammt frá hóteli Maddie, að selja fíkniefni. Ég hafði verið á Spáni og smyglaði grasi til Portúgal,“ segir Brueckner í samtali við The Mail.
„Ég var meira að segja stöðvaður af lögreglu í þrígang úti á götu á meðan þeir leituðu Maddie. Sem betur fer fundu þeir ekki fíkniefnin, en sendibíllinn minn var fullur af þeim.“
Brueckner segir að lögregla hafi ekki leitað í bifreið hans enda hafi hún verið að leita stúlkunnar en ekki fíkniefna. Honum þótti ekkert sérstaklega spennandi að vera ítrekað stöðvaður svo hann ákvað að forða sér.
En hvers vegna er Brueckner að koma með þessa meintu fjarvistarsönnun fyrst núna? Þýski glæpamaðurinn segir að það sé sökum þess að lögregla hafi lengi reynt að „klína“ hvarfi stúlkunnar á hann. Því hafi hann til þessa neitað að gefa upp hvað hann var að gera þetta örlagaríka kvöld.
Eins og áður segir mun Brueckner nú stefna á útgáfu æviminninga sinna sem hann vonast til að gefa út á bæði ensku og þýsku. Orðið á götunni er að hann hafi leitað til að minnsta kosti eins rithöfundar til að fá aðstoð við skrifin. Heimildarmaður segir:
„Brueckner vill ólmur koma sinni hlið sögunnar á framfæri. Hann telur að það muni hjálpa sér að skrifa um sakleysi sitt. Fyrst og fremst sér hann þetta samt sem leið til að hagnast fjárhagslega.“
The Mail hefur það eftir heimildum nærri McCann-fjölskyldunni að sé Brueckner að segja satt um að lögregla hafi ítrekað haft afskipti af honum rétt eftir að stúlkan hvarf þá veki það upp áleitnar spurningar „um hvað gæti hafa gerst hefði portúgalska lögreglan ekki leyft honum að renna þeim úr greipum.“
Breska lögreglan vinnur nú að því að fá Brueckner framseldan til Bretlands svo hægt sé að ákæra hann, eins hefur komið í ljós að hann er einnig grunaður um kynferðisbrot gegn níu ára stúlku í sem átti sér stað í Þýskalandi árið 2015.
Brueckner ítrekar samt meint sakleysi sitt í samtali sínu við The Mail:
„Ég hef ekkert að gera með hvarf litlu stúlkunnar og ég yrði lukkulegur ef Maddie kæmi í leitirnar á morgun því þá myndu allir skilja það undir eins að allur málatilbúnaður gegn mér var sviðsettur. En það mun líklega ekki gerast svo ég verð áfram meginsakborningurinn.“