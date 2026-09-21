Frá barnæsku óttaðist Kathy að hún myndi deyja ung – Svo hvarf hún sporlaust stuttu eftir 16 ára afmælið

Kathy Hobbs var aðeins átta ára gömul þegar hún fór að tala um að hún myndi deyja ung. Eftir því sem árin liðu varð hún ákveðnari í þeirri trú og sagði vinum sínum að hún myndi ekki lifa lengur en til sextán ára aldurs.
Móðir hennar, Vivian Hobbs, reyndi eftir fremsta megni að hjálpa dóttur sinni, sem hafði gengið í gegnum erfið ár. Foreldrar Kathy skildu þegar hún var átta ára og skilnaðurinn tók á hana, enda hafði hún verið mjög náin föður sínum. Þegar hún var í sjöunda bekk lést síðan góð vinkona hennar úr hjartasjúkdómi og hafði dauðsfallið mikil áhrif á hana.
Fjölskyldan flutti síðar til Las Vegas í von um að Kathy fengi þar tækifæri til að byrja upp á nýtt. Um tíma virtist það ganga eftir. Hún eignaðist nýja vini og tók að blómstra á ný, en þegar sextán ára afmælið nálgaðist sneri gamli óttinn aftur af fullum krafti.
Kathy dró sig í hlé, eyddi mestum tíma inni í herbergi sínu og var sannfærð um að hún ætti ekki eftir að ná þeim aldri sem hún hafði árum saman óttast.
Saga Kathy var síðar rakin í bandarísku þáttunum Unsolved Mysteries, þar sem móðir hennar og systir rifjuðu meðal annars upp óttann sem hafði fylgt henni frá barnæsku og hvernig hann ágerðist eftir því sem nær dró sextán ára afmælinu.
„Ég vil vera lítil stelpa“
Vivian rifjaði upp eitt kvöld þegar Kathy fékk tár í augun og sagði við hana:
„Mamma, ég vil ekki verða eldri. Ég vil vera lítil stelpa.“
Vivian reyndi að hughreysta dóttur sína og sagði henni að allir þyrftu að fullorðnast. Það væri ekki alltaf auðvelt en væri einfaldlega hluti af lífinu. Kathy svaraði að bragði og sagðist sannfærð um að hún myndi ekki ná sextán ára afmælinu.
En 20. apríl 1987 rann 16 ára afmælisdagurinn upp og Kathy var enn á lífi. Theresa Hobbs, systir hennar, sagði í Unsolved Mysteries að gleðin og léttirinn hefðu verið mikil. Eftir afmælið virtist Kathy loks hafa losnað við óttann sem hafði fylgt henni árum saman.
„Mér tókst það, mamma, mér tókst það. Ég er sextán ára. Ég gerði það. Ég er á lífi,“ sagði hún.
Eftir afmælið fór Kathy aftur að fara út og byrjaði að gera áætlanir um framtíðina. Í annarri upprifjun á málinu, á vef Historic Mysteries, kemur fram að hún hafi skráð sig í snyrtiskóla og dreymt um að opna eigin stofu.
Hún virtist loksins vera farin að horfa fram á veginn.
Bað móður sína um koss
Það var svo að kvöldi 23. júlí 1987 að Kathy var heima hjá sér í Las Vegas að lesa ástarsögu. Um klukkan 23 ákvað hún að ganga út í stórmarkað skammt frá heimilinu til að kaupa sér aðra bók. Áður en hún fór leitaði hún til móður sinnar og bað hana um koss.
„Hún kom til mín og sagði: „Mamma, ég ætla út í búð að kaupa bók. Gefðu mér koss áður en ég fer“,“ rifjaði Vivian upp í Unsolved Mysteries.
Vivian spurði hvers vegna þess þyrfti, enda reiknaði hún með að vera enn vakandi þegar dóttir hennar kæmi aftur. Kathy sagðist líklega stoppa og tala við krakkana á leiðinni og því gæti móðir hennar verið farin að sofa þegar hún sneri heim.
Vivian kyssti dóttur sína. „Það var í síðasta sinn sem ég sá hana,“ rifjaði hún síðar upp
Ferðin út í verslunina átti ekki að vera neitt stórmál enda hafði Kathy oft gengið þessa stuttu leið seint á kvöldin. Vinir hennar héldu sig auk þess gjarnan við sundlaugina í íbúðahverfinu og Vivian gerði ráð fyrir að dóttir hennar myndi hitta þá. Hún fór því að sofa.
Undarleg upplifun um nóttina
Um klukkan þrjú um nóttina vaknaði Vivian skyndilega af værum svefni. Hún lýsti því síðar að henni hefði liðið eins og hún hefði fengið högg í höfuðið, en í kjölfarið hefði undarleg ró færst yfir hana. „Jæja, þetta er búið núna,“ mundi hún eftir að hafa hugsað áður en hún sofnaði aftur.
Morguninn eftir uppgötvaði hún að Kathy var ekki í rúminu sínu.
Lögreglan í Las Vegas hóf þegar leit og hafði samband við vini og ættingja fjölskyldunnar. Mynd af Kathy var birt í fjölmiðlum og Kyle L. Edwards, þáverandi rannsóknarlögreglumaður hjá morðdeild lögreglunnar í Las Vegas, sagði í Unsolved Mysteries að eftir tvo daga hefðu rannsóknarmenn verið sannfærðir um að Kathy hefði líklega verið rænt.
Fljótlega tókst þó að staðfesta eitt mikilvægt atriði: Kathy hafði að minnsta kosti komist alla leið í verslunina.
Starfsmaður mundi eftir henni og gögn verslunarinnar sýndu að kilja hafði verið keypt klukkan 23.17 um kvöldið. Þar með lá fyrir að Kathy hafði náð á áfangastað en eitthvað hafði gerst á leiðinni til baka.
Fann hana í eyðimörkinni
Níu dögum síðar, 1. ágúst, var maður að nafni Rick Pacult á ferð um eyðimerkursvæði nærri Lake Mead í leit að bergkristöllum. Þegar hann var á leið aftur að bifreið sinni varð hann var við sterka lykt og ákvað að kanna hvaðan hún kæmi. Það var þá sem hann gekk fram á lík Kathy.
„Þetta var það hræðilegasta sem ég hafði séð á ævinni,“ sagði Pacult í Unsolved Mysteries.
Edwards var meðal fyrstu rannsóknarlögreglumanna á vettvang og sagði að innan skamms hefði ekki leikið nokkur vafi á því hver hin látna væri.
Vettvangurinn gaf einnig mikilvægar vísbendingar. Hjólbarðaför sýndu hvar bifreið hafði verið ekið inn á svæðið, henni snúið við og síðan ekið á brott. Þá fundu rannsóknarmenn tvo steina með blóði Kathy á.
Réttarmeinafræðingur komst að þeirri niðurstöðu að Kathy hefði látist af völdum ítrekaðra högga í höfuðið. Kathy Hobbs var sextán ára, þriggja mánaða og þriggja daga gömul.
Bréfin sem biðu í herberginu
Eftir dauða Kathy fundust nokkur bréf í herbergi hennar. Hún hafði skrifað fjölskyldumeðlimum sínum bréfin mánuði fyrir sextán ára afmælið, á meðan óttinn um að hún myndi deyja ung var enn allsráðandi.
Bréfið til Vivian hófst á orðunum: „Kæra mamma. Ef ég dey færðu þetta bréf.“
Kathy bað móður sína og aðra fjölskyldumeðlimi um að dvelja ekki við dauða hennar. Hún sagðist elska þau öll, þakkaði móður sinni fyrir að hafa reynst sér vel og bað hana um að halda minningu sinni á lofti.
„Haltu mér á lífi í hjarta þínu og gleymdu mér aldrei,“ skrifaði Kathy undir lok bréfsins.
Fyrir Vivian var erfitt að horfa fram hjá því sem dóttir hennar hafði sagt árum saman. „Hún hafði rétt fyrir sér. Hún átti ekki eftir að verða fullorðin,“ sagði hún í Unsolved Mysteries.
Dularfulla símtalið
Þrír mánuðir liðu frá hvarfi Kathy áður en rannsóknin tók óvænta stefnu.
Þá bárust lögreglunni í Las Vegas skilaboð frá óþekktum manni sem sagðist hafa orðið vitni að mögulegu brottnámi hennar fyrir utan verslunina sem hún fór í þetta örlagaríka kvöld í júlí.
Maðurinn sagðist hafa séð unga stúlku í hvítum jakka og bleikum buxum. Hún hefði öskrað þegar henni var ýtt inn í bifreið. Hann sagðist einnig hafa heyrt nafn eins mannsins sem kom við sögu. Nafnið var „Robbie“.
Maðurinn gaf lögreglu upp skráningarnúmer bifreiðarinnar en skildi hvorki eftir nafn sitt né símanúmer. Þegar lögreglan kannaði númerið kom í ljós að það var ekki til.
Þrátt fyrir opinberar áskoranir hafði maðurinn ekki aftur samband og lögreglu tókst aldrei að hafa uppi á honum.
Edwards sagði kenningu rannsóknarmanna vera þá að Kathy hefði verið rænt einhvers staðar á þessari stuttu leið frá versluninni að heimili sínu, henni síðan ekið að Lake Mead og hún myrt þar sömu nótt.
Grunur beindist að manni sem síðar var tekinn af lífi
Síðar beindist athygli rannsóknarmanna að Michael Lee Lockhart, dæmdum morðingja sem hafði framið alvarlega glæpi, morð þar á meðal.
Í uppfærslu Unsolved Mysteries kemur fram að grunur hafi síðar beinst að Michael Lee Lockhart vegna morðsins á Kathy. Lockhart var handtekinn vegna annars morðs, dæmdur sekur og síðar tekinn af lífi.
Lockhart var hins vegar aldrei ákærður né dæmdur fyrir morðið á Kathy. Í uppfærslu Unsolved Mysteries segir að málinu hafi síðar verið lokað, en ekki kemur þar fram að sannað hafi verið að Lockhart hafi myrt Kathy.
Óttinn sem fylgdi henni frá barnæsku
Mál Kathy var síðar tekið fyrir í Unsolved Mysteries og vakti sagan ekki síst athygli vegna þess sem hún hafði sjálf sagt um framtíð sína löngu áður en hún var myrt.
Hún hafði frá átta ára aldri talað um að hún myndi deyja ung og síðar sagt vinum sínum að hún myndi ekki lifa lengur en til sextán ára aldurs.
Hvort orð hennar á árunum á undan voru óhugnanleg tilviljun eða eitthvað annað skal ósagt látið. Eftir stendur saga ungrar stúlku sem hafði árum saman óttast að hún fengi aldrei tækifæri til að verða fullorðin. Kathy Hobbs varð sextán ára, þriggja mánaða og þriggja daga gömul.