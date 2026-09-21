Forstjóri Nvidia slær á heimsendaspárnar – „Núll prósent líkur“

Jensen Huang, forstjóri tæknirisans Nvidia, gefur lítið fyrir viðvaranir um að þróun gervigreindar geti leitt til útrýmingar mannkyns á næstu árum. Hann segir slíkar heimsendaspár ekki byggðar á vísindum og gagnrýnir þá sem kynda undir ótta almennings.
„Árið 2030 verður ekki heimsendir. Það eru núll prósent líkur á því að heimurinn endi þá,“ sagði Huang í viðtali við CBS News. „Það er óþarfi að hræða fólk, það er ábyrgðarlaust.“
Ummæli Huangs, sem breska ríkisútvarpið, BBC, vitnar til, koma á sama tíma og umræða um mögulega hættu af gervigreind hefur færst í aukana.
Jacob Coxon, fyrrverandi rannsakandi hjá Anthropic, vakti til að mynda mikla athygli á dögunum þegar hann sagði að fólk sem starfar við þróun gervigreindar telji að tæknin gæti „drepið okkur öll“ fyrir lok áratugarins.
Nokkrir áhrifamenn innan tæknigeirans hafa kallað eftir því að hægar verði farið í þróun gervigreindar, þeirra á meðal Dario Amodei, forstjóri Anthropic, og Sam Altman, forstjóri OpenAI.
Huang hafnar því að heimsendaspár vegna gervigreindarinnar eigi sér vísindalegan grundvöll. Hann segir jafnframt að Nvidia hafi beina hagsmuni af því að gervigreind sé þróuð og notuð með öruggum hætti.
„Velgengni fyrirtækisins okkar veltur á því að vörur og þjónusta séu þróaðar og teknar í notkun með öruggum hætti. Ef okkur tekst ekki að tryggja það mun það draga úr verðmæti fyrirtækisins,“ sagði Huang.
Hann gekk þó lengra og gaf í skyn að sum fyrirtæki sem kalla eftir því að hægt verði á þróun gervigreindar kunni í raun að vera að sækjast eftir aukinni vernd gegn lagalegri ábyrgð vegna tjóns sem tæknin gæti valdið.
„Lesið á milli línanna,“ sagði Huang. „Þau eru í raun ekki að biðja um fleiri lög. Þau eru að biðja um undanþágu frá þeim lögum sem við höfum nú þegar og ég tel að það sé vandamál.“
Nvidia er einn mikilvægasti leikandinn í þeirri gervigreindarbyltingu sem nú stendur yfir. Háþróaðir tölvukubbar fyrirtækisins eru notaðir við þróun og þjálfun öflugustu gervigreindarlíkana heims. Hefur uppgangur Nvidia á síðustu árum verið gríðarlegur.