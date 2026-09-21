Fjögur krabbamein á 40 árum: „Ég er heppin að vera á lífi“

Hóstinn byrjaði árið 2020 og hvarf ekki. Susan Gasson hélt að þetta væri bara kitl í hálsinum og grunaði ekki að þetta gæti tengst lungunum. Röntgenmynd leiddi í ljós æxli og henni var síðar sagt að hún væri með lungnakrabbamein, sem er fjórða krabbameinsgreining hennar á fjórum áratugum.
Gasson, sem er 75 ára gömul og býr í Greenwich í suðausturhluta London, hafði þegar fengið meðferð við brjóstakrabbameini, leghálskrabbameini og skjaldkirtilskrabbameini. Þegar lungnakrabbameinið kom aftur eftir aðgerð, krabbameinslyfjameðferð og geislameðferð tók hún þátt í klínískri rannsókn og tekur nú eina töflu á dag.
„Mér finnst ég heppin að vera enn hér,“ segir hún við BBC. „Ég fæ að horfa á barnabörnin mín vaxa úr grasi.“
Meðferð hennar hefur að mestu leyti farið fram hjá Royal Marsden NHS Foundation Trust. Sjúkrahúsið sagði að fyrir rannsóknina hefði engin markviss meðferð verið til fyrir lungnakrabbameinssjúklinga með stökkbreytingu í HER2 geninu, eins og Gasson glímir við, þannig að þeir þurftu endurteknar lotur af krabbameinslyfjameðferð, sem getur haft verulegar aukaverkanir. Stökkbreytingin getur valdið því að frumur vaxi og skipti sér óhóflega.
Frá því að rannsóknin hófst hefur æxlið minnkað og Gasson hefur ekki þurft frekari krabbameinslyfjameðferð, þar sem hún hefur farið í sneiðmyndatöku á sex vikna fresti.
„Krabbameinið mitt hefur minnkað og aukaverkanirnar hafa verið í lágmarki, sem gerir mér kleift að njóta miklu betri lífsgæða,“ sagði Gasson.
Krabbamein finnst í fjölskyldu hennar og hafði áhrif á bæði foreldra hennar og afa og ömmur. Snemma á níunda áratugnum, þegar Gasson var rúmlega þrítug fann hún baunastóran hnút í hægra brjósti sínu.
Gasson segir að það að halda sér upptekinni og ferðalög hafi hjálpað henni í gegnum fjórar greiningar
Heimilislæknir hennar vísaði henni á Marsden-sjúkrahúsið þar sem hún greindist með brjóstakrabbamein og gekkst undir hnúðaaðgerð, aðgerð til að fjarlægja æxlið og hluta af vefnum í kring. Hún þurfti ekki frekari meðferð. „Mér var sagt að þetta væri svolítið eins og hafragrautur, fullt af mjög litlum klumpum,“ sagði Gasson.
Nokkrum árum síðar, eftir miklar blæðingar og blóðleysi, kom í ljós að hún var með vöðvaæxli – góðkynja æxli í eða við legið. Við legnám á Watford General-sjúkrahúsinu um miðjan níunda áratuginn fundust frumur sem gætu þróast í krabbamein. „Þetta var leghálskrabbamein, en þeir náðu öllu út,“ sagði Gasson.
Á þeim tíma átti hún ung börn og var að skilja við fyrri eiginmann sinn. „Þetta var allt mjög stressandi og átakanlegt, en ég reyni að dvelja ekki við þetta. Ég held að það hjálpi.“
Að hugsa um börnin sín hélt henni upptekinni og um fertugt fór hún aftur í háskóla til að læra auglýsingafr´ði, markaðssetningu og almannatengsl. Hún sagðist hafa verið elsti nemandinn þar en fannst það skemmtilegt og lauk stúdentsprófi.
Faðir hennar lést síðar úr vélindakrabbameini og móðir hennar var í meðferð við skjaldkirtilskrabbameini þegar Gasson fann hnúta í hálsinum á sérþ „Þetta var eins og lítið egg.“ Læknar héldu fyrst að það tengdist hálsslagæðinni, en árið 1996 greindist hún með skjaldkirtilskrabbamein. Skjaldkirtillinn var fjarlægður á sjúkrahúsinu í Marsden í Chelsea og hún gekkst síðan undir frekari meðferð á sjúkrahúsinu í Sutton, sem gerði hana geislavirka í um viku.
„Á þessum tímapunkti hafði ég lifað af hin tvö og þótt móðir mín hefði látist á meðan úr skjaldkirtilskrabbameini, sem var átakanlegt, þá setti ég aftur traust mitt á sjúkrahúsið,“ sagði Gasson.
Vegna sjúkrasögu hennar og fjölskyldusögu fór hún í erfðafræðilega rannsókn og læknar skoðuðu hvort hún væri með Cowden heilkenni, sjaldgæfan arfgengan sjúkdóm sem tengist aukinni hættu á ýmsum krabbameinum. Það var útilokað. „Ég hef ekki látið það ráða ríkjum í lífi mínu,“ sagði hún.
Gasson ferðaðist um heiminn með seinni eiginmanni sínum, sem nú er látinn, og hún starfar við Barbican-safnið og situr í nefnd Guildhall-listasafnsins.
Lungnakrabbameinið, sem greindist á Marsden-sjúkrahúsinu í október 2020, var nýtt áfall. Skurðlæknar fjarlægðu stóran hluta af lunga hennar og hluta af barkakýlinu. „Þessi aðgerð var meira átakanleg en aðrar aðgerðir sem ég hafði gengist undir. Hún var sársaukafyllri og lamandi,“ sagði Gasson.
Hún gekkst einnig undir krabbameinslyfjameðferð og geislameðferð, en eftirfylgniskoðanir sýndu að krabbameinið var komið aftur. Eftir vefjasýnatöku sögðu læknar henni að hún væri gjaldgeng í tilraunameðferð.
„Ég var létt því ég hafði fengið nokkrar krabbameinslyfjameðferðir áður og ég hafði þjáðst mjög illa af þeim,“ sagði Gasson. „Þökk sé þessari tilraun fékk ég að sjá dótturdóttur mína fara í háskóla og ég vona að ég sjái þegar hún útskrifast.“
Ráð hennar til annarra með krabbamein er að vera jákvæðir og halda sér uppteknum.
Þegar dóttir hennar var beðin um að lýsa henni með þremur orðum valdi hún „þrjósk, sjálfstæð, hugrökk“. Sonurinn valdi „seig, óeigingjörn, kærleiksrík“.