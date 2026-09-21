„Ég var algjör taugahrúga að fljúga ein með 4 börn mín - Þá sá ég ókunnugan mann gera þetta“

Fjögurra barna móðir deilir reynslusögu sinni á The Guardian undir greinaflokki sem ber heitið The Kindness af Strangers, sem útleggja má sem Góðverk ókunnugra.
Konan segir frá því að fjölskyldan var að flytja frá Evrópu til Ástralíu. Eiginmaðurinn fór á undan til að ganga frá nýja heimili fjölskyldunnar. Sjö vikum seinna fylgdi konan á eftir með fjögur börn þeirra, öll undir sjö ára aldri.
„Þegar ég gekk um borð í flugvélina með börnin í eftirdragi fannst mér ég næstum geta heyrt fólk hugsa: „Guð minn góður, ég vil ekki sitja við hliðina á þeim!“
Konan segir að hún hafi haft martraðir fyrir ferðalagið. „Ég var algjör taugahrúga vikurnar fyrir brottför.“
„Ég hafði bókað sæti í gluggaröð og eitt sæti í miðröðinni, í þeirri von að ég gæti komið öllum börnunum fyrir við gluggann og setið sjálf í miðröðinni, þar sem ég gæti haft auga með þeim. En þegar við komum um borð sagði flugfreyjan mér að af öryggisástæðum mættum við ekki hafa þetta svona. Við þurftum að breyta til og fimm ára gamall sonur minn sat einn í sætinu í miðröðinni, í flugi sem átti eftir að vara í tæpan sólarhring og skiptist í tvo áfanga.“
Ókunnugur karlmaður sat við hliðina á syninum. „Hann lét ekkert á því bera að honum þætti það mögulega hvimleitt að sitja við hliðina á litlu barni, sem var í sjálfu sér mjög ljúft af honum og mér var mjög leitt. En góðvild hans endaði ekki þar.“
Konan segir að á einhverjum tímapunkti í fluginu, eftir að dregið hafði verið úr birtu í farþegarýminu, hafi hún og börnin þrjú við hlið hennar sofnað. „Þegar ég vaknaði leit ég yfir og sá að fimm ára sonur minn hafði líka sofnað. Maðurinn við hliðina á honum var að draga teppið upp að honum og breiða varlega yfir hann. Þetta var einlæg stund einkennandi fyrir umhyggju og samúð.“
Konan segist ekki vitað hvort maðurinn hafi séð hana verða vitni að þessu fallega atviki.
„Við komumst heilu og höldnu á áfangastað og ég sá hann aldrei aftur. En þetta var svo göfuglynt gert að minningin um þetta atvik er enn töfrandi, tuttugu árum síðar.“