Converse biðst afsökunar og segist „gera betur“ eftir umdeilda auglýsingu sem minnir á aftöku

Bandaríski fatarisinn Converse hefur neyðst til að biðjast afsökunar á nýrri auglýsingaherferð sem margir telja sýna Ku Klux Klan og myndmál sem sýndi manndráp.
Vörumerkið, sem er í eigu Nike, er líklega best þekkt fyrir skófatnað sinn og umrædd auglýsing var fyrir Chuck 70 X íþróttaskó fyrirtækisins. Talsmaður Converse hefur sagt:„Þetta hefði ekki átt að gerast og við munum gera betur.“
K- poppstjarnan Karina birtist í auglýsingunni í hvítu pilsi og heldur á Converse-skóm. Myndin var sögð minna á fætur hengds þolanda. Aðrir bentu á að lýsingin á hvíta pilsinu líktist á áberandi hátt hvítri hettu Ku Klux Klan.
Í kjölfar gagnrýninnar sendi Converse frá sér yfirlýsingu föstudaginn 18. september þar sem þeir viðurkenndu: „Við biðjumst afsökunar. Við skiljum hvers vegna þessi mynd er djúpt særandi og viðurkennum að við höfðum rangt fyrir okkur. Við höfum fjarlægt auglýsinguna af okkar miðlum og erum að vinna í því að fjarlægja hana alls staðar þar sem hún birtist.“
Þrátt fyrir afsökunarbeiðnina hafa margir spurt sig hvernig auglýsingin gat komist í birtingu án þess að nokkur hafi bent á að hún væri ekki viðeigandi.
„Auglýsing í Converse sýnir konu í hvítum klæðnaði sem er lýst upp til að mynda það sem lítur út eins og hetta frá Ku Klux Klan. Strigaskór dingla við hliðina á henni, sem margir túlka sem mynd af aftöku (e. lynching),“ skrifaði Lee Merritt, lögfræðingur í mannréttindamálum á X.
Lynching er aftaka, framin af hópi manna, án dóms og laga, oftast með hengingu. Afbrot sem meðlimir haturssamtakanna Ku Klux Klan hafa verið alræmdir fyrir, allt frá stofnun samtakanna árið 1866 í Pulaski í Tennessee í Bandaríkjunum.
„Þetta var ekki falið. Auglýsingin var stíliseruð, lýst og samþykkt af skapandi teymi. Einhver samþykkti auglýsinguna. Converse biðst afsökunar. Myndin var enn uppi klukkustundum síðar. Afsökunarbeiðni breytir ekki því sem fór fram hjá lögfræðingi, markaðsdeild og stjórnendum á hverju stigi.“
„Við höldum áfram að eiga þetta samtal vegna þess að fyrirtæki falla stöðugt á sama prófinu. Að gera betur þýðir að sjá vandamálið áður en það er sýnt, ekki eftir að við móðgumst.“
Deilan hefur komið í kjölfar gagnrýni á Converse, þar sem vörumerkið hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir Converse x Palmes auglýsingar sínar fyrir aðeins nokkrum vikum. Í herferðinni fyrir Jack Purcell PDM strigaskólínuna, sem kom út fyrr í þessum mánuði, var maður að klifra upp stiga á meðan hann hélt á pari af strigaskóm sem héngu í tré.
Í fyrra varð vörumerkið fyrir svipaðri gagnrýni eftir að hafa gefið út sérútgáfu af Charli XCX strigaskónum sínum, sem voru harðlega gagnrýndir fyrir „lélega hönnun“. Takmörkuð útgáfa af úrvalinu kom út í september 2025 og innihélt fimm mismunandi litasamsetningar af klassísku háu Converse-skónum. Viðskiptavinir voru ekki ánægðir þegar þeir fengu fullkomnu „partýstelpu“-íþróttaskóna, bara til að uppgötva að rifurnar svokölluðu í hönnuninni voru í raun málaðar á.