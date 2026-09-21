74 ára eftirlaunaþegi ákærður fyrir falsað klám – Prinsessan meðal fórnarlamba

74 ára hollenskur eftirlaunaþegi hefur verið ákærður fyrir að hafa búið til og birt á netinu fölsuð klámmyndbönd með andlitum tuga þekktra kvenna. Katrín Amalía, krónprinsessa Hollands, er meðal þeirra sem urðu fyrir barðinu á manninum.
Þýska blaðið Bild greinir frá málinu og vísar meðal annars til rannsóknar hollenska dagblaðsins AD, sem kom málinu upphaflega í dagsljósið.
Samkvæmt AD er hinn 74 ára gamli maður, sem býr í norðurhluta Hollands, talinn hafa staðið á bak við stóran hluta hollenska efnisins sem birtist á vefsíðunni MrDeepFakes.
Meðal kvennanna sem hann er sakaður um að hafa notað í fölsuðu klámefni eru, auk Katrínar Amalíu prinsessu, sjónvarpskonan Hélène Hendriks og Ellie Lust, fyrrverandi talskona lögreglunnar. Fleiri þekktar konur og stjórnmálakonur eru einnig sagðar hafa orðið fyrir barðinu á honum.
Við húsleit lagði lögregla hald á fjölda tölva og harðra diska. AD segir að meira en 60 þekktar konur tengist málinu en aðrir hollenskir miðlar hafa greint frá því að allt að 80 konur sjáist í myndböndunum sem fundust.
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Myndböndin sem birt voru á netinu fengu hundruð þúsunda áhorfa.
Um svokallaðar djúpfalsanir, eða deepfakes, er að ræða. Þá er gervigreind meðal annars notuð til að setja andlit fólks inn í myndbönd þannig að þau geti virst raunveruleg.
Hollenska sjónvarpskonan Sylvana IJsselmuiden er ein þeirra sem urðu fyrir barðinu á fölsuðu myndefninu og fagnar hún því að málið sé nú á leið fyrir dómstóla. Bendir hún á að falsað myndefni af þessu tagi geti haft mikil áhrif á fólk og að sífellt verði erfiðara að greina raunverulegt myndefni frá fölsuðu.
Samkvæmt fjölmiðlum var 37 ára Kanadamaður, David D., maðurinn á bak við MrDeepFakes. Síðunni hefur nú verið lokað eftir þrýsting frá hollenskum yfirvöldum. Hann mun ekki sæta rannsókn í Kanada vegna málsins þar sem háttsemin var ekki refsiverð þar á þeim tíma. Hann missti þó starf sitt sem lyfjafræðingur á sjúkrahúsi í Toronto eftir að málið komst í hámæli.
Hinn 74 ára gamli Hollendingur þarf hins vegar að svara til saka fyrir dómstólum og á samkvæmt hollenska miðlinum NU yfir höfði sér allt að tveggja ára fangelsi.