Líkið í kirkjugarðinum – Morðinginn svipti sig lífi eftir að lögregla hafði hendur í hári hans tæplega 40 árum síðar

Uppgjafahermaðurinn Orison James Chafin, ávallt kallaður Jim, fannst látinn í kirkjugarði í ágúst árið 1987. Hann var 54 ára gamall og var búsettur í hjólhýsabyggð í Glendale, borg rétt fyrir utan Phoenix.
Vegfarendur sem óku í gegnum kirkjugarðinn fundu lík hans. Hann var aðeins klæddur í sokka og hafði verið skorinn á háls. Vitnin veittu því eftirtekt að skammt frá hafði bifreið verið lagt með kveikt á framljósunum, en bifreiðinni var snarlega ekið á brott þegar ökumaður varð var við mannaferðir.
Rannsakendur fundu erfðaefni þriggja karlmanna á sönnunargögnum sem fundust á vettvangi, þar með talið frá bjórflöskum og sígarettustubbum. Þetta átti sér þó stað árið 1987 þar sem tæknin var langt frá því að vera sú sama og við þekkjum í dag. Þar sem erfðaefnið passaði ekki við nokkurn aðila sem lögregla ræddi við í tengslum við málið dagaði það uppi og safnaði ryki ofan í skúffu. Allt þar til árið 2025 þegar rannsóknin var tekin upp að nýju og nafnið Gary Wayne Billups skaut upp kollinum í framburði vitnis. Vitnið, kona, sagðist hafa séð Jim með Billup á bar sem kallaðist Critter Lounge. Þetta sagðist hún muna þar sem mennirnir hafi lent í slag.
Billups neitaði fyrst að ræða við rannsakendur eftir að þeir höfðu samband en skipti svo um skoðun í sumar. Hann neitaði að hafa nokkuð með morðið að gera. Hann sagðist ekki hafa þekkt Chafin og neitaði að hafa verið búsettur í Glandale árið 1987. Lögregla hafði þó gögn sem sýndu tengsl hans við borgina og eins gögn sem sýndu að Billups hafði verið á bar með Chafin og tveimur öðrum kvöldið sem morðið átti sér stað.
Samþykkti Billups þó að gefa lögreglu DNA-sýni áður en honum var sleppt úr haldi. Sýnið passaði við erfðaefni sem fannst á vettvangi morðsins en áður en lögregla náði að handtaka Billups bárust þau tíðindi að hann hefði svipt sig lífi, 68 ára að aldri.
Málið telst nú upplýst.
„Í rúmlega 39 ár var morðið á Jim Chafin óleyst,“ sagði saksóknarinn, Kris Mayes, í yfirlýsingu þar sem hann tók fram að Jim hefði átt betra skilið sem uppgjafahermaður sem hefði þjónað þjóð sinni í Kóreustríðinu.
„Til lengri tíma leit allt út fyrir að manneskjan sem bar ábyrgð á morðinu yrði aldrei nafngreind. Nú getum við greint frá því hverjir áttu hlut að morðinu. Þetta var mögulegt þar sem rannsóknarlögreglumenn í Glandale varðveittu sönnunargögn frá árinu 1987 því þeir neituðu að leyfa málinu að falla í gleymskunnar dá. Ekkert fórnarlamb í Arizona á að gleymast, sama hversu langan tíma það tekur að finna svörin.“
Hinir tveir aðilarnir sem voru með Chafin og Billups á barnum eru látnir, þannig ekki þykir fært að kanna nánar hvort að erfðaefni þeirra hafi eins fundist í kirkjugarðinum.