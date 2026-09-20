Flugþjónar segja þessa 90 sekúndna skoðun á hótelherbergi geta bjargað lífi þínu

Áður en flugþjónar taka upp úr töskunni á hótelherberginu framkvæma margir þeirra það sem þeir kalla „krufningu á hótelherberginu“, snögga öryggisskoðun í sex skrefum til að ganga úr skugga um að herbergið sé öruggt.
Þessi rútína er vinsæl meðal flugáhafna sem dvelja hundruð nætur á hótelum á hverju ári. Hún felur í sér allt frá því að athuga hurðarlása til að finna neyðarútganga. „Þetta er ekki hræðsla“ sagði í nýlegri færslu frá CabinCrew24, upplýsingabanka fyrir flugstarfsfólk.
„Þetta er reynsla sem byggir á því að hafa sofið í ókunnugum herbergjum í mörg ár, í mismunandi löndum, við mismunandi brunareglur og mismunandi öryggisstig hótela.“
Sum ráðanna eru jafnvel í samræmi við ráðleggingar frá bandaríska utanríkisráðuneytinu um öryggi á hótelum, að því er Travel + Leisure greindi frá.
6 skref til að finna fyrir öryggi
1. Skannaðu herbergið
Fyrst grandskoða flugþjónar herbergið til að ganga úr skugga um að enginn sé inni í því. Þeir halda hurðinni opinni til að athuga og ganga einnig úr skugga um að ræstingafólkið sé búið að þrífa.
„Ég vil bara kynna mér rýmið og ganga úr skugga um að allt líti út eins og það á að gera,“ sagði Aura Martinez, flugfreyja sem hefur starfað í New York í 19 ár. „Þetta þarf ekki að verða 20 mínútna skoðun.“
2. Skoðaðu nánar
Síðan skoða þeir algenga felustaði, þar á meðal baðherbergið, sturtuna, baðkarið, skápana og á bak við gluggatjöldin.
3. Lærðu hvar neyðarútgangurinn er staðsettur
Næst er að læra hvar neyðarútgangur er. Skoðaðu einnig rýmingarkortið sem er á bakhlið hótelherbergishurðarinnar ef upp kemur eldur eða annað neyðarástand.
„Í raunverulegum neyðartilvikum viltu ekki vera að átta þig á skipulagi hótelsins í fyrsta skipti,“ sagði Brian Rooney, ferðaráðgjafi í Texas og stofnandi GetCruiseInfo.com.
Martinez mælti með því að taka þetta skref lengra.
„Athugaðu hvort þú beygir til vinstri eða hægri þegar þú ferð úr herberginu þínu, hversu langt langt í burtu stigagangurinn er og, ef mögulegt er, hversu margar dyr eru á ganginum áður en þú kemst að honum.“
4. Athugaðu lásana
Athugaðu alla lása. Gakktu úr skugga um að hurðirnar, lásinn, öryggislásinn og gluggar læsist allir rétt.
5. Gakktu úr skugga um að síminn virki
Flugþjónarnir ráðleggja einnig að ganga úr skugga um að síminn á herberginu sé virkur svo að hægt sé að ná í móttökuna eða neyðarþjónustu ef farsíminn virkar ekki.
„Ef einhver kemur óvænt að dyrum og segist vera starfsfólk hótelsins, hringið þá í móttökuna og staðfestið áður en þið opnið,“ bætti Rooney við. Martinez var sammála og bætti við: „Þú getur verið kurteis og samt varkár.“
6. Settu upp hurðarviðvörun
Að lokum mæla sérfræðingar með því að setja færanlegan hurðarviðvörunarbúnað eða hurðarfleyg við botn hurðarinnar svo þú vitir hvort einhver er að reyna að komast inn.
„Færanleg hurðarviðvörun eða fleygur getur veitt aukið öryggi, sérstaklega fyrir þá sem ferðast einir, en hún ætti ekki að koma í stað þess að athuga hvort læsingar hótelsins virki rétt,“ sagði Rooney.
Martinez sagði einnig að lítið vasaljós væri „ótrúlega vanmetinn“ hlutur til að pakka fyrir ferðalög.
Markmiðið er að vera meðvitaður um umhverfi sitt ekki að vera hræddur við að ferðast, bætti Rooney við. „Að eyða einni eða tveimur mínútum í að athuga herbergið, lásinn og neyðarútganginn gerir þér kleift að njóta ferðarinnar.“ Martinez var sammála og sagði: „Tilgangurinn er að vera viðbúinn, ekki hræddur.“