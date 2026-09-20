Barinn til bana eftir rifrildi við unglingsstarfsmann vegna innkaupakerru

Eldri viðskiptavinur í Walmart var barinn til bana af foreldrum unglingsstarfsmanns sem hann hafði rifist við eftir að hafa sakað hana um að hafa næstum því keyrt á eiginkonu sína með innkaupakerru, að sögn syrgjandi ekkju hans.
Bert Atienza lést af völdum höfuðáverka á sjúkrahúsi 8. júní, degi eftir að foreldrarnir tveir réðust á hann inni í Walmart-verslun í Norfolk í Virginíu.
„Maðurinn minn gat enn talað, hann sagði: „Hjálpaðu mér að standa upp,“ en ég sagði honum: „Nei, þér blæðir. Það blæðir úr munninum á þér. Sjúkrabíllinn er að koma,“ sagði Josephine, eiginkona Atienza. „Ég leit aftur á hann, þá var hann meðvitundarlaus.“
Bert, sem var 77 ára, var að versla matvöru með eiginkonu sinni um morgun eftir að hafa farið í kirkju. Þá kom 17 ára starfsmaður þeysandi niður verslunarganginn þar sem hjónin voru og var nálægt því að keyra á Josephine með vagninum.
„Hann sagði: „Þú varst næstum því búinn að keyra á konuna mína með þunga vagninum þínum og þú baðst hana ekki einu sinni afsökunar,“ sagði Josephine við fjölmiðla. „Ef hann sér hluti sem honum líkar ekki, þá segir hann þér það hreinskilnislega. Þannig er það bara. Honum er alveg sama hver þú ert,“ sagði Josephine og útskýrði persónuleika eiginmanns síns.
Atienza og starfsmaðurinn, sem er unglingsstúlka, rifust andartak áður en starfsmaðurinn kastaði dós í átt að hjónunum er þau gengu í burtu.
Unglingsstúlkan hringdi því næst í foreldra sína til að fá aðstoð. Foreldrarnir, Travis White og Erika Mitchell, mættu nokkrum mínútum síðar í verslunina og eltu eldri hjónin uppi.
Samkvæmt eftirlitsmyndbandi var Bert Atienza að skoða hillu í einum ganginum þegar White og Mitchell eru sögð hafa ráðist á hann á meðan dóttir þeirra horfði á.
Atiensa var gripinn aftan frá, hrint til og hann sleginn á meðan áhorfendur gengu í burtu. Atienza var síðan ýtt á hillueininguna og féll hann til jarðar, þegar annað foreldrið sparkaði í hann.
„Þau umkringdu eiginmann minn og annað þeirra sló hann. Hann féll á gólfið. Ég var skelfingu lostin. Ég vissi ekki hvað var í gangi,“ sagði Josephine. „Þeir eru enn að sparka í hann á meðan hann er á gólfinu og ég sagði þeim að hætta. Maðurinn minn var með hjartavandamál,“ sagði Josephine.
Josephine sat á gólfinu með eiginmann sinn í kjöltu sér. Atienza talaði stuttlega við konu sína en missti síðan meðvitund áður en hjálp barst. Hann var fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést daginn eftir. Andlát hans var úrskurðað sem manndráp.
White, 44 ára, og Mitchell, 42 ára, voru handtekin nokkrum dögum síðar og ákærð í nokkrum ákæruliðum fyrir líkamsárás og samsæri um að fremja alvarlegt brot. Samkvæmt dómsskjölum voru ákærurnar síðar hækkaðar í manndráp af öðru stigi. Lögmaður þeirra mótmælti ákærunum og sagði þau hafa verið að verja dóttur sína og að meinta árásin hefði ekki verið fyrirfram ákveðin.
„Þau fóru ekki þangað, því þau ætluðu sér að eitthvað af þessu myndi gerast. Þetta var tilfinningaþrungin staða. Dóttir þeirra hringdi í þau. Hún var miður sín. Þau fóru, eins og allir foreldrar myndu gera, til að reyna að ganga úr skugga um að dóttir þeirra væri örugg og þá magnaðist ástandið upp. Það var næstum því sjálfsprottið,“ sagði lögmaðurinn James.
„Við teljum að sönnunargögnin sýni fram á að um árás hafi verið að ræða því þeir kýldu manninn, það eru einhverjar vísbendingar um að skjólstæðingur minn hafi hugsanlega sparkað í hann, en það er einföld árás, það er minniháttar brot. Það er ekkert sem fer lengra en það, sem bendir til þess að það hafi verið einhverjar líkur á að þessi maður myndi deyja af völdum þessa.“
Foreldrunum í fangelsi í Norfolk án tryggingar. Unglingsdóttir þeirra, sem vinnur ekki lengur fyrir Walmart, var ákærð fyrir líkamsárás, alvarleg meiðsli og samsæri um að fremja alvarlegt brot. Hún er í haldi í unglingafangelsi í Norfolk en yfirvöld hafa ekki gefið upp nafn hennar vegna aldurs.