Unglingur framdi tugi alvarlegra glæpa í fjölda landa - „Ég bjóst ekki við svona hörðum dómi“

Karlmaður sem er aðeins 18 ára gamall hefur verið dæmdur í fangelsi í Svíþjóð fyrir tugi alvarlegra glæpa sem hann framdi á aldrinum 15-17 ára. Meðal þeirra voru morðtilraunir og kynferðisofbeldi. Glæpina framdi ungi maðurinn í gegnum netið og náðu þessi fólskuverk hans til nokkurs fjölda annarra landa, auk Svíþjóðar. Ungi maðurinn tengist hinum sadíska nethópi 764 sem hefur fengið börn og ungmenni í viðkvæmri stöðu, víða um heim, til að fremja ýmis konar ofbeldisverk og mörg hver afar gróf. Hafa börnin og ungmennin verið fengin til að ýmist skaða sig sjálf, annað fólk eða dýr. Mál af þessu tagi hefur komið upp á Íslandi.
Hópurinn 764 var stofnaður árið 2021 af bandaríska unglingspiltinum Bradley Cadenhead. Hann afplánar nú 80 ára dóm. Nafnið „764“ er dregið af póstnúmerinu í heimabæ hans Stephenville í Texas.
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Árið 2024 greindi DV frá máli íslenskrar unglingsstúlku sem lenti í klóm glæpamanna sem komust í samband við hana á samskiptaforritinu Discord en ekki lá fyrir á þeim tíma hvort þeir væru hluti af 764 hópnum.
Neyddu mennirnir stúlkuna til að skaða sjálfa sig og senda þeim nektarmyndir af sjálfri sér. Hótuðu þeir því að yrði hún ekki við þessu myndu þeir sækja hana til Íslands og hneppa hana í kynlífsánauð.
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Morð og nauðganir
Sænska ríkissjónvarpið SVT hefur fjallað með ítarlegum hætti um mál 18 ára mannsins sem var eins og áður segir undir lögaldri þegar hann framdi þessi fólskuverk á netinu.
Hlaut hann dóm fyrir um 40 mismunandi brot en meðal þeirra eru tvær morðtilraunir.
Hann var handtekinn í menntaskóla í borginni Umeå í norðurhluta Svíþjóðar vorið 2025.
Ungi maðurinn var í kjölfarið ákærður fyrir meðal annars þrjár morðtiraunir, að hvetja aðra til nauðgana, að hvetja aðra til að fremja sjálfsvíg, kynferðisofbeldi gegn börnum og ofbeldi gegn dýrum.
Hann var eins og áður segir á aldrinum 15-17 ára þegar hann framdi brotin í gegnum netið. Fyrir brot sín var ungi maðurinn dæmdur til fangelsisvistunar í tíu ár og sex mánuði.
SVT ræddi dóminn við saksóknarann Jenny Östling sem starfar í sérstakri deild innan embættis ríkissaksóknara ( s. Åklagarmyndigheten) sem beinir sjónum sínum að alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi. Östland segir dóminn vissulega þungan fyrir brot sem framin hafi verið af unglingi en segir að hefðu umrædd brot verið framin af fullorðnum einstaklingi hefði embættið farið fram á lífstíðarfangelsi yfir viðkomandi.
Dómurinn kom lögmanni unga mannsins hins vegar á óvart:
„Ég átti ekki von á svona þungum dómi.“
Taldi lögmaðurinn að saksóknaraembættinu hefði ekki tekist að sanna öll brotin sem ungi maðurinn hlaut dóm fyrir og í sumum tilfellanna væri ekki fyllilega ljóst hvað hefði átt sér stað.
Fordæmi
Lögreglumenn sem komu að rannsókn málsins hafa sagt það vera það versta sem þeir hafi nokkurn tímann upplifað í sínu starfi.
Í umfjöllun SVT kemur einnig fram að þegar málið fór fyrir dóm hafi nokkuð reynt á hvort fordæmi væru fyrir því að hægt væri að dæma manneskju fyrir líkamlegt ofbeldi án þess að hafa nokkurn tímann hitt þolanda sinn augliti til auglitis. Var niðurstaðan sú að svo væri og var þar vísað til dóma Hæstaréttar Svíþjóðar í málum þar sem dæmt var fyrir kynferðisofbeldi í gegnum netið.
Á grundvelli þessi var maðurinn sakfelldur í héraðsdómi. Eins og áður segir náðu brot hans til nokkurs fjölda annarra landa auk Svíþjóðar. Önnur morðtilraunanna sem hann var dæmdur fyrir beindist að þolanda í Þýskalandi sem hann hvatti til að kyrkja sjálfan sig með snúru. Hin var framin í Svíþjóð en ungi maðurinn aðstoðaði 14 ára dreng við að og hvatti hann til að stinga aðra manneskju, sem drengurinn gerði en þolandinn lifði af.
Meðal þess sem maðurin var einnig dæmdur fyrir voru líkamsárás, nauðgun, brot á ákvæðum laga um barnaníðsmyndefni og ofbeldi gegn dýrum.
Neitar
Ungi maðurinn var einnig dæmdur til að greiða sjö þolendum samtals 1,8 milljónir sænskra króna (22,3 milljónir íslenskra króna) í miskabætur. Foreldrar hans þurfa sömuleiðis að greiða 200.000 krónur (2,5 milljónir íslenskra króna).
Ungi maðurinn neitar sök og vísar því á bug að hann gegni forystuhlutverki innan 764-hópsins eins og yfirvöld hafa fullyrt.
Hann var þó ekki sakfelldur af öllum ákæruliðum en hann var sýknaður af 15 liðum og þar á meðal voru þrjú tilvik þar sem hann var sakaður um að hvetja meinta þolendur til að fremja sjálfsvíg.
Þetta er raunar ekki í fyrsta sinn sem ungi maðurinn hlýtur dóm fyrir brot af þessu tagi.
Áðurnefnd Jenny Östling segir að á heimsvísu hafi reynst erfitt að endurhæfa menn sem gerist sekir um að fremja jafn alvarlega glæpi með því að nýta sér internetið.
Nánar má kynna sér yfirgripsmikla umfjöllun SVT um málið hér.