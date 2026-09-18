Uber gert að greiða bætur til foreldra ungrar konu - Skilin eftir á hraðbraut og lést

Uber hefur verið gert að greiða fjölskyldu 23 ára stúlku 40 milljónir dala eftir að hún lést á hraðbraut í Orange-sýslu eftir að hafa verið skilin eftir við vegkantinn.
Þann 12. ágúst 2023 pöntuðu Emily Normandin-Parker og vinkona hennar Uber eftir að hafa verið úti að skemmta sér. Á meðan á ferðinni stóð fór vinkona Emily að finna fyrir óþægindum og kastaði upp í bílnum.
Ökumaðurinn stöðvaði við hliðina á þjóðvegi 73 og sagt þeim að fara út, og skildi þau eftir við hliðina á hraðbrautinni í Suður- Kaliforníu. Þegar Uber-bíllinn ók á brott varð Emily, fyrir öðrum bíl og lést af sárum sínum .
Foreldrar hennar, Carol Normandin og Ken Parker, sögðu í viðtali við Good Morning America að bílstjórinn hefði „krafist peninga“ áður en hann rak þær út og að það hefði verið á meðan bílstjórinn og vinkona hennar voru að rífast um þrifagjald fyrir veika einstaklinga að keyrt var á Emily
Foreldrar Emily ákváðu að höfða mál þar sem bílstjórinn „tók ekki ábyrgð og Uber ekki heldur.“
Úrskurður dómarans
Í fimm daga gerðardómsmáli hélt Uber því fram að bílstjórinn væri sjálfstæður verktaki samkvæmt lögum Kaliforníu. Fyrirtækið sagði að það teldi að samferðafyrirtækið ætti að bera ábyrgð á gjörðum bílstjórans, ekki Uber.
Þrátt fyrir þetta dæmdi dómarinn í málinu foreldrum Emily samtals 40 milljónir dala, skipt til helminga, og komst að þeirri niðurstöðu að Uber og bílstjórinn bæru sameiginlega ábyrgð. Vinkona Emily fékk 300.000 dali.
Dómarinn lýsti því yfir að staðsetningin þar sem bílstjórinn hafði skilið vinkonurnar eftir væri „óöruggt og ólöglegt svæði“. Dómarinn hélt því fram að til væri öruggur staður skammt frá þar sem bílstjórinn hefði getað skilið farþegana eftir og komst að þeirri niðurstöðu að bílstjórinn hefði sýnt „mun meiri áhyggjur af nýja bílnum sínum en af farþegunum“.
Dómarinn hafnaði einnig fullyrðingum Uber um að það væri „aðeins tæknifyrirtæki“ sem tengdi farþega við ökumenn og komst að þeirri niðurstöðu að það bæri staðgengilsábyrgð á gáleysi ökumannsins sem venjulegs flutningsaðila.
Viðbrögð Uber við niðurstöðu gerðardómsins
Uber sagði í yfirlýsingu: „Engin fjölskylda ætti að þurfa að þola missi barns og hugsanir okkar eru áfram hjá fjölskyldu Normandin-Parker. Þó að við virðum gerðardómsferlið teljum við að gerðardómarinn hafi gert rangt með því að draga Uber til ábyrgðar fyrir hörmulegu atburðina sem áttu sér stað þessa nótt. Við höfum haldið áfram að styrkja öryggisstarf okkar í gegnum árin ... þar á meðal með frekari leiðbeiningum til ökumanna um að forðast að skila farþegum af sér á óöruggum stöðum.“
Bílstjórinn mun ekki lengur hafa aðgang að því að keyra fyrir Uber.
Foreldrar Emily segja að frá því að dómur féll hafi Uber reynt að fá þau til að samþykkja að tjá sig ekki opinberlega um málið og sent „samkomulag þar sem kveðið er á um að ekki megi vanrækja samkomulagið“ með „10 dollara sekt fyrir að segja eitthvað slæmt“ um fyrirtækið.
„Þau eru enn ekki að taka ábyrgð. Við viljum ekki að þetta gerist nokkurn tímann fyrir aðra foreldra.“
Foreldrarnir hafa síðan stofnað Emily Normandin-Parker stofnunina, til að vekja athygli á öryggisvenjum í samferðaþjónustu og berjast fyrir ábyrgð fyrirtækja, ásamt því að votta dóttur sinni virðingu, „skínandi ljósi kærleika, samkenndar og góðvildar“.